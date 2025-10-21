CCOO Sevilla estima que "faltan más de 220 profesionales" en los servicios sociales "para una atención correcta"

Archivo - Concentración de CCOO a las puertas de una consejería andaluza como foto de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha avisado este martes de la falta "de más de 220 profesionales" para que los servicios sociales municipales "atiendan correctamente a la población".

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la sección sindical de CCOO en el Consistorio y otros sindicatos han solicitado al alcalde, José Luis Sanz, una reunión "con carácter de urgencia" para reclamar que los presupuestos municipales del próximo ejercicio contemplen la cobertura "de todas las vacantes necesarias" y así "se dé respuesta a los colectivos más vulnerables de la ciudad".

Además, CCOO Sevilla ha señalado que la "precaria situación" de los servicios sociales "ha hecho que estos colapsen", como consecuencia del "déficit estructural de personal" que sufren como consecuencia del "incumplimiento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del propio Consistorio".

En concreto, se ha detallado que en los centros de servicios sociales faltan 33 trabajadores sociales y diez educadores sociales; en los servicios sociales especializados, en la sección de emergencias sociales y personas en situación de exclusión y sin hogar, faltan tres trabajadores sociales y en la sección de intervención social en infravivienda, faltan dos educadores sociales y un trabajador social.

Asimismo, en el programa Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social (Eracis+) faltan cuatro educadores sociales, cuatro trabajadores sociales, tres graduados en relaciones sociales, un sociólogo y un psicólogo; y, finalmente, en el equipo de apoyo juvenil en barrios de atención preferente faltan un técnico medio, un técnico en animación sociolaboral y un auxiliar de animación juvenil.

Además de esto, el sindicato ha subrayado que se incumplen las ratios marcados desde la Junta de Andalucía para los servicios sociales, puesto que en el informe diagnóstico 'Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía' de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 2022 se concluye que, para una ciudad como Sevilla, habría que contemplar "al menos 156 profesionales por encima de lo que marca la mencionada RPT".

El sindicato ha remarcado que "no hay que olvidar que Sevilla cuenta con seis de los 15 barrios más pobres de España y de Europa" y que presenta "una de las desigualdades más extremas de la comunidad autónoma".