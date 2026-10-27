CCOO Sevilla lamenta la caída de la ocupación de 20.000 personas según la EPA y apela a secundar la huelga del 11N

Archivo - Una persona pasa junto a una oficina de empleo del SAE como foto de recurso - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha lamentado el aumento del paro en el tercer trimestre de 2026 y el "encarecimiento de los costes de la vida". En este sentido, el sindicato hace un llamamiento al colectivo de trabajadores de la provincia para que secunden la Huelga General del próximo 11 de noviembre y así exigir "más y mejor empleo".

Sevilla es la provincia andaluza en la que más ha crece el desempleo. Y es que, la última Encuesta de Población Activa (EPA) refleja un empeoramiento del empleo en este territorio. "En solo tres meses hay casi 20.000 personas ocupadas menos y cerca de 19.000 personas paradas más. En total, el paro alcanza ya a casi 146.000 personas en Sevilla", remarca CCOO en un comunicado.

Sevilla también empeora sus resultados respecto al mismo trimestre del año anterior. En los últimos 12 meses la provincia cuenta con 5.100 personas en paro más, mientras que el desempleo ha descendido en seis de las ocho provincias andaluzas.

El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, ha señalado que "detrás de estas cifras hay personas, familias que llegan con dificultad a fin de mes y jóvenes que no pueden emanciparse". Según Lebrón, "necesitamos salarios que permitan vivir dignamente, acceder a una vivienda y construir un proyecto de futuro".

Por ello, Lebrón hace un llamamiento "a secundar la Huelga General del próximo 11 de noviembre para reclamar que la riqueza se reparta mejor y que trabajar sea una herramienta para vivir, no un obstáculo para hacerlo".