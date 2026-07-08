CCOO Sevilla logra que Subdelegación medie por Santa Bárbara para "pedir certidumbre" sobre la carga de trabajo

Concentración convocada por CCOO Sevilla en Plaza de España por el conflicto de Santa Bárbara. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Sevilla ha logrado este miércoles 8 que la Subdelegación del Gobierno medie en el conflicto de Santa Bárbara Sistemas para "pedir certidumbre" al Ministerio de Defensa sobre la carga de trabajo en la planta de la localidad hispalense de Alcalá de Guadaíra.

Así lo ha hecho saber el sindicato en una nota tras reunirse con el subdelegado, Francisco Toscano, coincidiendo con una nueva jornada de huelga convocada por CCOO y con una concentración en la Plaza de España para intentar paralizar los 90 despidos previstos. Asimismo, la plantilla "está secundando masivamente las jornadas de paros y movilizaciones que se están desarrollando en estas semanas".

De este modo, el sindicato ha valorado como "fundamental" evitar la pérdida de puestos de trabajo "que supondrán al mismo tiempo un gran impacto social, dadas las dificultades para recuperar capacidades industriales una vez perdidas".

Al hilo, CCOO ha apuntado que "hace apenas tres años, esta fábrica respondió con eficacia a una necesidad estratégica del país gracias al compromiso y la cualificación de sus trabajadores", al tiempo de concretar que "no fue algo puntual, sino el resultado de una trayectoria industrial sólida y de décadas de experiencia acumulada".

Para el sindicato, según han advertido, "lo prioritario es el mantenimiento del empleo y garantizar el futuro de la planta, así que reclamamos a la empresa, al Ministerio de Defensa y a las administraciones locales, regionales y estatales competentes que aúnen esfuerzos y reviertan la situación".