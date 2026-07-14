CCOO Sevilla manifiesta la actitud antisindical del hotel Meliá Lebreros que busca "atemorizar a la plantilla". - CCOO SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla ha manifestado la actitud "antisindical" de la gerencia del Meliá Lebreros de Sevilla que busca "atemorizar a la plantilla". Desde 2023, con la llegada del nuevo gerente, "se han producido más de 25 despidos, prácticamente todos por motivos disciplinarios, y se han disparado las sanciones de empleo y sueldo entre la plantilla". Además, se está llevando a cabo una "auténtica persecución sindical" de la gerencia del establecimiento hotelero para "intentar evitar que los delegados sindicales de CCOO, miembros del comité de empresa, puedan defender a la plantilla ante la oleada de despidos y sanciones que están sufriendo".

Según ha informado CCOO Sevilla en una nota, durante los últimos meses se han producido advertencias y sanciones a varios miembros del comité de empresa, entre ellos a la presidenta del comité. Además, desde el comité de empresa del hotel entienden que "estamos ante una limpieza del personal con más experiencia que se produce ante la pasividad de la dirección nacional". Desde el sindicato, han explicado que "hasta la llegada del actual gerente, los problemas o las puntuales bajadas de rendimiento se hablaban desde un espíritu constructivo, que buscaba mantener el nivel de excelencia en el trabajo que han caracterizado a la plantilla del hotel y el empleo de personas que en muchos casos llevan hasta más de 40 años desempeñando correctamente su labor".

Sin embargo, la llegada del nuevo director ha supuesto una actitud "prepotente" y "agresiva", que "no busca corregir errores, sino atemorizar a la plantilla". Ante esta situación, el Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla ha convocado cuatro jornadas de protesta a las puertas del establecimiento hotelero para mostrar su rechazo con estas prácticas antidemocráticas.

En la primera de estas concentraciones, llevada a cabo este martes, han participado trabajadores del hotel, delegados sindicales de este establecimiento hotelero y de otros de la capital hispalense, así como miembros de la dirección de CCOO entre quienes se encontraba la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López; el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu; la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO de Andalucía, Lola Pérez; o la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Claudia Caus.

Por último, el sindicato ha avisado de que mantendrá las medidas de presión hasta que no cesen estas actitudes contra la plantilla y contra sus representantes y ha exigido una reflexión a la dirección ya que "estas actuaciones manchan el prestigio de un hotel emblemático de Sevilla que sus trabajadores han conseguido con su buen hacer a lo largo de todos estos años", ha concluido.