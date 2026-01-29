CCOO Sevilla pide la paralización del nuevo modelo de Correos y advierte de movilizaciones "por recortes en plantilla"

Archivo - Una trabajadora de correos en una parada de autobús. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha pedido la paralización del nuevo modelo de Correos y ha advertido de movilizaciones en Sevilla "ante el recorte de plantilla".

Según ha señalado CCOO en un comunicado, la empresa pública "tiene prevista la puesta en marcha de un nuevo modelo operativo que busca aplicar una reestructuración salvaje sin negociación colectiva".

Asimismo, el sindicato ha indicado que Correos tiene previsto aplicar el modelo con cuatro pruebas piloto en la provincia sevillana que, a juicio de CCOO, "son la antesala de un plan estatal para desmantelar el sistema de reparto actual".

Así, la reestructuración impulsada por la empresa pública "pretende imponerse de forma unilateral en las 70 carterías de Sevilla, afectando a 860 profesionales y precarizando el servicio público postal".

Para CCOO, "esto no va de modernización ni eficiencia. El objetivo real de esta maniobra es un ahorro de costes a costa de los trabajadores y trabajadoras, mediante el recorte de empleo y la movilidad geográfica forzosa".

Al mismo tiempo, CCOO ha criticado que "se impongan recorridos mediante algoritmos". El Sindicato ha avisado de que esta reorganización, "aplicada sin planificación ni refuerzos, va a generar un caos operativo inmediato".

"Esta situación resulta especialmente grave ante la proximidad de los procesos de elecciones autonómicas, donde la correcta prestación del servicio postal público resulta fundamental para el ejercicio democrático", ha señalado la secretaria general de la Sección Sindical de CCOO en Correos Sevilla, María José Morillo.

El sindicato ha indicado que la implantación del modelo "supone la normalización de una política de contratación cero que traslada toda la carga de trabajo a la plantilla existente".

CCOO ha subrayado que "la ciudadanía y las empresas sevillanas sufrirán un deterioro significativo en la calidad del servicio, con retrasos en el reparto y pérdida de presencia territorial". Además, ha recordado que existen compromisos pendientes como el Plan de Incentivos o la jornada de 35 horas.

"Ante la falta de diálogo social", el Sindicato ha exigido la "paralización inmediata de las pruebas piloto y la apertura de una mesa técnica de negociación real".

La central sindical ha reclamado que se cumpla el Acuerdo Marco de 2024 y se desbloquee la oferta de empleo público que la presidencia de la empresa mantiene paralizada. Finalmente, CCOO ha anunciado que, si la dirección persiste en imponer esta reconversión de manera unilateral, "activará tanto la vía judicial como la movilización en las calles".