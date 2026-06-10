CCOO Sevilla pide a la patronal "responsabilidad" en el conflicto del sector logístico tras el "éxito" de la huelga

El sindicato Comisiones Obreras durante la huelga del sector logístico en Sevilla - CCOO

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reafirmado este miércoles, tras tres días de jornada de huelga en el sector de operadores logísticos de la provincia de Sevilla, su "voluntad de diálogo" para alcanzar un acuerdo que "mejore las condiciones" de estos profesionales y ha pedido "responsabilidad" a UNO Logística.

En un comunicado remitido a medios, el sindicato ha pedido a la patronal que "ponga encima de la mesa una propuesta responsable que sirva para acabar con la discriminación salarial y la pérdida acumulada de poder adquisitivo que arrastran los trabajadores".

CCOO ha subrayado que el conflicto se produce por la "brecha retributiva" del sector, con diferencias salariales del 25% con respecto a Málaga y Granada que se elevan al 40% en comparación con Guadalajara o Toledo.

Sin embargo, según el conjunto, la actividad logística ha experimentado un crecimiento acumulado de entre el 40% y el 70% desde 2019, con un último incremento del 13,5% entre 2024 y 2025.

Así, el sindicato ha incidido en "su disposición a retomar las conversaciones en cualquier momento, siempre que se produzca un cambio de actitud que facilite el acercamiento entre las partes y haga posible la firma de un convenio digno para el sector de la logística en la provincia de Sevilla".