CCOO Sevilla rechaza la propuesta de las patronales de ayuda a domicilio para el convenio y exige mejora de salario

Archivo - Imagen de archivo. Persona mayor en silla de ruedas paseando en comapañia. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha mostrado su rechazo a la propuesta de las patronales de ayuda a domicilio para el convenio de Sevilla y ha exigido una mejora de salarios y condiciones laborales.

Así lo ha dado a conocer el sindicato en una nota, tras la última reunión mantenida para negociar el nuevo convenio provincial, donde el empresariado ha presentado una propuesta que han considerado como "insuficiente y que no responde a las necesidades reales del sector".

Según ha apuntado CCOO, la patronal pretende "extinguir el convenio provincial en un plazo de dos años para integrarlo en el convenio regional", además de proponer una "doble escala salarial" en función del precio/hora que perciben las empresas de la administración y de mantener a las trabajadoras cobrando "prácticamente el SMI".

En ese sentido, el sindicato ha recalcado a la administración su "responsabilidad en vigilar el respeto a los derechos de las trabajadoras de un sector como el de la dependencia que está financiado con dinero público". Además, ha reclamado "medidas integrales", como la profesionalización, financiación y condiciones laborales dignas.

Asimismo, han exigido mejorar los salarios, "acabar con la parcialidad" de los contratos y "la precariedad que sufren estas mujeres", que en Sevilla son en torno a 5.000. La sección sindical no descarta movilizaciones si no se llega a un acuerdo.