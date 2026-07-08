CCOO Sevilla tacha de "falta de respeto" el proyecto para el espacio de memoria de la Gavidia: "No permitiremos chistes"

Archivo - Trabajos de rehabilitación de la antigua comisaría de la Gavidia en foto de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha tachado de "falta de respeto" el proyecto presentado por el hotel de la cadena Thompsons para el espacio de memoria de la antigua comisaría de la Gavidia y ha advertido de que se movilizará si llega a aprobarse; ello, tras conocer la propuesta de musealización presentada por la cadena para los 215 metros cuadrados "que, por la Ley de Memoria Democrática, deben dedicarse precisamente a la memoria de las personas represaliadas por el régimen franquista en el lugar que ocuparon los calabozos".

De este modo, el sindicato critica que el citado proyecto, según recoge el documento, "incluya colores vivos, frases con arte o costumbrismo reinterpretado con humor y diseño", e incluso la posibilidad de celebrar cócteles privados, señala CCOO en una nota de prensa.

El secretario general de CCOO de Sevilla ha recordado que "en la Gavidia se torturó a cientos de mujeres y hombres que lucharon por la libertad y que merecen un reconocimiento digno y a su altura. Por eso, no vamos a permitir que se hagan chistes sobre ello o que el lugar de interpretación al que obliga la Ley sea de carácter humorístico".

Hace menos de un mes, el sindicato ya afeó al Consistorio hispalense su "silencio" acerca de este proyecto y le pedía acceso a la información que "nunca fue facilitado", en un ejercicio de "falta de transparencia por parte del Ayuntamiento". Ahora que se ha conocido una propuesta que, a todas luces, es un "despropósito", Aristu ha exigido "aclaración y rectificación" al tiempo que ha advertido de movilizaciones junto a los colectivos memorialistas si llega a aprobarse.