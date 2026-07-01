CCOO Sevilla tilda de "éxito" la primera jornada de paros convocada por la plantilla de Santa Bárbara en Alcalá

Primera jornada de paros en la planta de Santa Bárbara en Alcalá (Sevilla) - CCOO

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Provincial de CCOO de Industria de Sevilla ha tildado de "éxito" el primero de los paros convocados por el Comité de Empresa de la Fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para reivindicar su preocupación ante la "incertidumbre" generada tras la paralización de los contratos marco de mantenimiento de los tanques de la familia Leopard y del programa Obus por parte del Ministerio de Defensa.

En contexto, estos paros continuarán este miércoles a las 20,00 horas y proseguirán durante la madrugada del jueves a las 4,20 horas. Además, el próximo miércoles 8 de julio tendrá lugar una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

CCOO ha subrayado que "lo prioritario es el mantenimiento del empleo y garantizar el futuro de la planta", por lo que ha pedido a Defensa y a las administraciones competentes "esfuerzos" para revertir la situación.