CCOO y UGT se movilizan en Sevilla por el Día de Personas Mayores para exigir el cumplimiento de la Ley de Dependencia

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla y la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de Unión General de Trabajadores Sevilla (UGT) se movilizarán el próximo martes 30 en la ciudad para conmemorar el Día de las Personas Mayores y "exigir" el cumplimiento de la Ley de Dependencia.

Según han informado los sindicatos en una nota de prensa, han convocado una manifestación que partirá desde Puerta Jerez y terminará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ambos piden así el refuerzo del personal de la gestión de la dependencia, la ampliación de plazas públicas en residencias, el aumento y la mejora de los servicios en los centros de participación activa y la atención a la soledad no deseada.

Así, este año la principal reivindicación de UGT y CCOO es la defensa de la atención a la dependencia que, según ambas organizaciones, se encuentra "en estado crítico", tal y como han explicado en rueda de prensa el secretario general del Sindicato Provincial de Pensionistas de CCOO de Sevilla, Ángel Gómez, y el secretario general de la UJP de UGT, José Enrique Meléndez.

Según los datos ofrecidos por UGT y CCOO, siete personas fallecen al día en la provincia de Sevilla sin que "se les haya prestado el servicio de atención a la dependencia que debería habérseles concedido". Por ello, las centrales sindicales reclaman el cumplimiento de la Ley de Dependencia y el refuerzo del personal de gestión.