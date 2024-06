Un centenar de personas se dan cita en Sevilla para protestar contra la 'turistificación': "Hay que poner un coto"

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas, convocados por la iniciativa ciudadana Sevilla Se Muere, se han reunido este miércoles en la Plaza del Salvador para protestar y denunciar el problema de la 'turistificación' que, a su juicio, padece la ciudad desde hace años, así como el exceso de veladores. A los convocantes les han acompañado Susana Hornillo, portavoz de Con Podemos-IU en el Ayuntamiento; Fernando Rodríguez Galisteo, edil de Vox; y Lola Dávila, de la AAVV Plaza de Armas.

El acto, bajo el lema '¡Recuperemos Sevilla... Tráete tu silla!', ha servido también para reclamar a los grupos municipales, con carácter de urgencia, "la declaración de una moratoria de viviendas de uso turístico en la ciudad", una vez que el pasado pleno municipal rechazó la norma que presentó el equipo de gobierno y que establecía en un 10% el máximo de licencias de estos pisos en relación con las viviendas disponibles en una determinada zona.

David López, presidente de Sevilla Se Muere, ha explicado a Europa Press que la cita tenía la intención de protestar "en contra de la turistificación y la barificación desbordada que se está cargando completamente Sevilla. La situación que vivimos, no sólo en el casco histórico, sino en toda Sevilla, es más que evidente. Estamos viendo cómo esa situación también está sementando en otras ciudades españolas, como en Málaga, como en Granada, en las Baleares, en Canarias, en Madrid, en Barcelona, y evidentemente hay que poner un coto. El turismo sí, pero con un coto", ha dicho.

La asociación aboda por establecer "unas normas y unos límites, porque si no están fagocitando las ciudades y el uso de las ciudades prioritariamente es residencial. No podemos transformar las ciudades en parques temáticos únicamente al servicio del turismo. Lo que queremos y lo que exigimos desde aquí, por de pronto, con el tema de la ordenanza de vivienda turística, exigimos que se adopte una moratoria para que no se dé un solo alojamiento turístico más, de momento hasta que se termine de elaborar una normativa más restrictiva", ha dicho López.

El representante de Sevilla Se Muere ha añadido que "no podemos consentir que la ciudad se transforme en un comedero y en un bebedero solamente de personas foráneas. Tenemos que acordar y limitar, y el Ayuntamiento está pretendiendo una nueva ordenanza o una modificación de la anterior ordenanza de veladores que no es favorable en absoluto para los vecinos, sino que consolida la situación de desmadre. Eso unido a que no hay inspectores que hagan cumplir la legalidad. Aquí el que tiene cuatro veladores pone ocho, el que tiene ocho pone dieciséis y el que no tiene ninguno pone cuatro", ha concluido.