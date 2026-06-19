Centenares de personas se manifiestan en Sevilla para exigir medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna

Manifestación por la vivienda en Sevilla. - ALBERTO PEINADO

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas se han concentrado este viernes ante el Parlamento de Andalucía para reclamar medidas que garanticen el derecho a la vivienda y denunciar la situación que, a su juicio, atraviesa Sevilla en esta materia.

La movilización, convocada por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Sevilla, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), la Asamblea por la Vivienda de Sevilla y otros colectivos, ha contado también con la participación del portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, así como del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

La marcha ha partido a las 19,00 horas desde la sede del Parlamento andaluz y ha concluido en la Plaza de la Gavidia, tras recorrer varias calles del centro de la ciudad para visibilizar sus reivindicaciones en defensa del acceso a una vivienda digna.

"La situación en Sevilla y en Andalucía es deficiente", ha subrayado el portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Sevilla, Ibán Díaz, quien ha hecho hincapié en que "se puede observar en un mercado disfuncional. Hay una oferta de alquiler insuficiente y unos precios disparados".

Según ha referido Díaz, "una parte importante de los afectados por esta casuística son jóvenes, pero no son los únicos, también familias, migrantes o personas de avanzada edad en situación de precariedad". "Nosotros lo que intentamos es crear una situación de contrapoder y que la situación de los afectados se escuche".

En este sentido, las asociaciones han mostrado su "impotencia" frente a la "inactividad" política. "Por un lado, queremos advertir de la inoperancia de los agentes públicos, municipales y autonómicos especialmente, con respecto a la cuestión de la vivienda. Por otro, llamamos a la movilización, a la organización de la población para enfrentarnos a este problema".