La central hidroeléctrica de San Calixto en Herrera (Sevilla) se moderniza con IA en su 120 aniversario

HERRERA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La central hidroeléctrica de San Calixto, ubicada en el municipio sevillano de Herrera y propiedad de Endesa, ha cumplido 120 años en funcionamiento y, con este motivo, ha incorporado tecnología basada en Inteligencia Artificial (IA) para "modernizar su operativa".

En una nota, la empresa eléctrica ha explicado que la central fue construida en 1905 sobre el río Genil como un molino, aprovechando un salto de agua de unos cinco metros. Esta instalación de tipo fluyente cuenta con una turbina de 0,48 megavatios (MW) de potencia. A lo largo de las décadas, ha sido objeto de diversas actualizaciones, y actualmente continúa formando parte del conjunto de centrales hidroeléctricas del afluente del Guadalquivir.

El último avance ha llegado a través del área de Mantenimiento Predictivo Hydro Iberia de Endesa, que ha desarrollado un "gemelo digital" de la central mediante la instalación de cámaras 360º y tecnología lídar. El resultado es "un modelo tridimensional que permite realizar visitas virtuales en 3D, así como diagnósticos preventivos del estado de las instalaciones", según ha detallado la compañía eléctrica.

Este sistema, inspirado en herramientas como 'Street View', permite "supervisar de forma remota las condiciones internas de la central y optimizar las tareas de mantenimiento". El proyecto forma parte de una iniciativa más amplia que comenzó en 2023 con un piloto en la central hidroeléctrica de El Pintado (Sevilla). Posteriormente, Endesa ha extendido esta tecnología al resto de sus centrales hidroeléctricas.