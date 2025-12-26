El Centro Deportivo de Sevilla Este pasa a llamarse Centro Deportivo Olga Carmona

La futbolísta Olga Carmona junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el acto de denominación del Centro Deportivo Olga Carmona. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla ha presidido el acto en el que el Centro Deportivo de Sevilla Este pasa a denominarse Centro Deportivo Olga Carmona. Una decisión en reconocimiento a la trayectoria deportiva y personal de la futbolista sevillana, campeona del mundo con la selección española y Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla en 2024.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que "Sevilla rinde homenaje a una de sus hijas más queridas, una sevillana que nos ha emocionado a todo un país y que representa como pocas los valores más nobles del deporte y de esta ciudad", según una nota remitida por el Ayuntamiento.

"Estamos en el barrio que vio crecer a esta gran deportista para reconocer a Olga Carmona, mujer que hizo historia marcando el gol que proclamó campeona del mundo a la selección española femenina de fútbol, y que además fue elegida mejor jugadora de aquel partido. Un logro que compartió con otra sevillana, Irene Guerrero, a quien también trasladamos nuestro orgullo y reconocimiento y que ya denomina su Centro Deportivo en las Almenas", ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha subrayado el "profundo vínculo" de Olga Carmona con el barrio donde creció tanto como persona como futbolista. Carrera en la que empezó dando sus pasos en equipos masculinos de Sevilla Este, su formación en la cantera femenina del Sevilla FC y más tarde, su consolidación en la élite del fútbol internacional como jugadora del Real Madrid CF. "Has demostrado que con esfuerzo, talento y determinación se pueden romper barreras en un deporte históricamente protagonizado por hombres", ha afirmado.

Por otro lado, Sanz ha recordado a su padre, fallecido tras aquella final mundialista. "Seguro que Tomás estaría tan orgulloso de ti como lo estamos todos los sevillanos".

"Tras concederte Sevilla uno de sus mayores honores en 2024, cuando recibiste la Medalla de Oro de la Ciudad, hoy damos un paso más: este centro deportivo llevará tu nombre para que las generaciones futuras sepan quién fue Olga Carmona y lo que consiguió. Porque tu ejemplo inspira, tu historia deja huella y tu nombre ya forma parte de la historia de Sevilla", ha subrayado el alcalde.