El centro de mayores Vitalia en Mairena del Aljarafe (Sevilla) alcanza los cuatro fallecidos por Covid-19

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El brote de Coronavirus Covid-19 surgido en el centro de personas mayores con el que cuenta la empresa Vitalia en Mairena del Aljarafe suma ya un total de 55 contagios entre los que figuran ya cuatro fallecidos, según detalla el parte de la Consejería de Salud y Familias de este domingo.

No obstante, estas dos muertes no se han producido en las últimas 24 horas, puesto que el parte coronavirus de este domingo no recoge ninguna víctima mortal.

La última vez que se tuvo conocimiento de una muerte fue el sábado 5 de septiembre, cuando se registró la segunda y el centro tenía tan solo 20 contagiados.

El brote comenzó a finales de agosto con once casos divididos entre nueve residentes y dos empleados. Ahora son 55 contagiados, de ellos 43 residentes y 13 trabajadores.