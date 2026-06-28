Cerrada al tráfico en Sevilla Alemanes y ampliado el corte de Pagés del Corro al tramo entre Victoria y Evangelista

Vallado del tramo de la Avenida de la Constitución en el cruce de Alemanes - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este próximo lunes, 29 de junio, y hasta el día 19 de julio, aproximadamente, está previsto el corte total al tráfico de la calle Alemanes, en el tramo Hernando Colón y la avenida de la Constitución, motivado por obras de mejora del suministro eléctrico de Endesa. Además, se amplía el corte total a la circulación de Pagés del Corro al tramo comprendido entre las calles Victoria y Evangelista, así como la misma calle Victoria.

En este sentido, la calle Hernando Colón quedará cortada al tráfico rodado, con acceso únicamente a residentes, tal como informa el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, la calle Angel María Camacho quedará cerrada a la circulación desde la calle Boteros, con acceso únicamente a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga, con salida por la Plaza de de San Francisco y Fernández y González.

La calle Alfalfa quedará cortada al tráfico rodado general desde la calle Candilejo, con acceso únicamente a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga, con salida por la Plaza de San Francisco y Fernández y González.

Los itinerarios alternativos para el tráfico general se establecen por Águilas, Alfalfa, Candilejo, Muñoz y Pabón, San José y Santa María la Blanca.

Para residentes, se establece el itinerario de salida el siguiente: Argote de Molina, Álvarez Quintero, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Plaza. Virgen de los Reyes, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca.

CORTES EN PAGÉS DEL CORRO

El corte total de Pagés del Corro se amplía al tramo comprendido entre las calles Victoria y Evangelista, y quedarán como calle sin salida --'fondo de saco'-- Pagés del Corro desde San Jacinto hasta Evangelista, con acceso a residentes, carga y descarga y Lipasam. mientras que en Evangelista solo tendrán acceso únicamente los residentes.

En cuanto a las zonas de carga y descarga, la ubicada en Pagés del Corro se desplaza hasta los números 98 y 89 y se habilita una nueva zona en el 168. Las ubicadas desde Evangelista hasta San Jacinto no se ven afectadas (acceso desde Pagés del Corro sentido República Argentina), y las ubicadas en la calle Génova tampoco tienen afección.