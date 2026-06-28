Cerrada al tráfico en Sevilla Alemanes y ampliado el corte de Pagés del Corro al tramo entre Victoria y Evangelista

Ambas actuaciones de Movilidad tendrán efecto desde este próximo lunes 29 de junio

Vallado del tramo de la Avenida de la Constitución en el cruce de Alemanes
Vallado del tramo de la Avenida de la Constitución en el cruce de Alemanes - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 28 junio 2026 10:29
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SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este próximo lunes, 29 de junio, y hasta el día 19 de julio, aproximadamente, está previsto el corte total al tráfico de la calle Alemanes, en el tramo Hernando Colón y la avenida de la Constitución, motivado por obras de mejora del suministro eléctrico de Endesa. Además, se amplía el corte total a la circulación de Pagés del Corro al tramo comprendido entre las calles Victoria y Evangelista, así como la misma calle Victoria.

En este sentido, la calle Hernando Colón quedará cortada al tráfico rodado, con acceso únicamente a residentes, tal como informa el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, la calle Angel María Camacho quedará cerrada a la circulación desde la calle Boteros, con acceso únicamente a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga, con salida por la Plaza de de San Francisco y Fernández y González.

La calle Alfalfa quedará cortada al tráfico rodado general desde la calle Candilejo, con acceso únicamente a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga, con salida por la Plaza de San Francisco y Fernández y González.

Los itinerarios alternativos para el tráfico general se establecen por Águilas, Alfalfa, Candilejo, Muñoz y Pabón, San José y Santa María la Blanca.

Para residentes, se establece el itinerario de salida el siguiente: Argote de Molina, Álvarez Quintero, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Plaza. Virgen de los Reyes, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca.

CORTES EN PAGÉS DEL CORRO

El corte total de Pagés del Corro se amplía al tramo comprendido entre las calles Victoria y Evangelista, y quedarán como calle sin salida --'fondo de saco'-- Pagés del Corro desde San Jacinto hasta Evangelista, con acceso a residentes, carga y descarga y Lipasam. mientras que en Evangelista solo tendrán acceso únicamente los residentes.

En cuanto a las zonas de carga y descarga, la ubicada en Pagés del Corro se desplaza hasta los números 98 y 89 y se habilita una nueva zona en el 168. Las ubicadas desde Evangelista hasta San Jacinto no se ven afectadas (acceso desde Pagés del Corro sentido República Argentina), y las ubicadas en la calle Génova tampoco tienen afección.

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