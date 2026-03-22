El certamen de saetas 'Antonio Saavedra' de Alcalá (Sevilla) homenajea a la agrupación musical Cristo de la Bondad

Foto de familia en el certamen de saetas de Alcalá 'Antonio Saavedra', celebrado en el teatro Gutiérrez de Alba. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El certamen de saetas 'Antonio Saavedra' de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), celebrado en el Teatro Gutiérrez de Alba, ha homenajeado en esta edición a la agrupación musical Cristo de la Bondad. Un acto en el que se ha constatado cómo la ciudad "se vuelca un año más", con un público "entregado a las voces de sus saeteros y saeteras".

En el certamen han participado artistas como José Valencia, Aroa Gala, Jesús Ponce, Cristina Rojas, Hugo Sánchez, Antonio Hermosín, Jesús Navarro y Carmen Reyes. Como cada año, el recital ha estado acompañado en la parte musical por el Grupo Sinfónico de Cámara de la Agrupación Musical de Utrera, "que ha interpretado magistralmente varias marchas", tal como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El acto ha contado con la asistencia de la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida; la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros; de Igualdad, Abril Castillo, y de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos. En el transcurso del mismo, Bastida ha hecho entrega del reconocimiento a la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad, de la que ha destacado su trayectoria, "estrechamente vinculada a las tradiciones locales", así como la implicación de sus socios en la difusión de la cultura musical entre las nuevas generaciones.

La citada agrupación musical se fundó en el año 2000 al amparo de la Hermandad de La Borriquita, y desde 2001 acompaña a su titular cada Domingo de Ramos. Desde entonces, la formación ha experimentado un notable crecimiento, no solo en número de integrantes, "sino también en calidad, preparación y experiencia, reuniendo en la actualidad a más de un centenar de componentes".

Además, la agrupación ha impulsado sus escuelas musicales, donde los más pequeños adquieren conocimientos sobre instrumentos y música en general, y cofrade en particular, al tiempo que aprenden valores fundamentales para la convivencia, como el respeto y el compañerismo.

Igualmente, Bastida ha indicadi que "dentro de las facetas artísticas que se producen en Semana Santa, la música tiene un espacio muy importante y dentro de ella su expresión más personal, la saeta, cobra especial protagonismo por la tradición histórica que sus intérpretes transmiten, citas como ésta son esenciales para seguir apostando por nuestras señas de identidad y nuestras tradiciones".