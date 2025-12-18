La CES celebra la aprobación de la transformación del Canal de la Expo de Sevilla: "Es un proyecto clave para la ciudad"

Archivo - Antiguo Canal de la Expo en la Cartuja de Sevilla, imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha mostrado este jueves su satisfacción por la aprobación en el último Pleno ordinario de la transformación del Canal de la Expo. Este cambio permite el uso del espacio para uso terciario con la idea de construir un aparcamiento subterráneo y servicios.

En una nota remitida a los medios, lo han calificado como "un proyecto clave para el desarrollo empresarial y logístico de Sevilla, que permanecía paralizado".

En este sentido, ha señalado que en junio de 2024, la organización "instó" a los diferentes grupos políticos a alcanzar un acuerdo para la recuperación del Canal de la Expo, "un enclave estratégico tanto para Sevilla TechPark y su entorno como para la ciudad en general, dada su proximidad al Casco Antiguo".

Asimismo, ha indicado que Sevilla TechPark "ha agotado su capacidad de espacio disponible y necesita áreas adicionales para nuevos proyectos empresariales tecnológicos y centros de investigación".

En esta línea, ha asegurado que las personas que acuden al parque tecnológico "demandan servicios adecuados", al igual que los usuarios que "disfrutan de su oferta cultural fuera del horario laboral".