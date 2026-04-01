La CES realiza su tradicional ofrenda floral al Cristo de Burgos en Sevilla, patrón de la entidad

Ofrenda floral de la CES a la hermandad de Cristo de Burgos en Sevilla. - CES

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), encabezada por su presidente, Miguel Rus Palacios, ha realizado su tradicional visita, como cada Miércoles Santo, al Santísimo Cristo de Burgos, patrón benefactor de la organización empresarial sevillana.

Según ha indicado la entidad en una nota, en el acto han sido recibidos por el Hermano Mayor de la Hermandad, José Domingo Escolar. También ha asistido al encuentro el vicealcalde del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso.

La CES lleva 48 años acudiendo cada Miércoles Santo ante el Cristo de Burgos, como invocación del empresariado sevillano. En todo este tiempo, el Comité Ejecutivo de la patronal sevillana solo ha faltado a esta cita anual en el año 2020, debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

Este acto es, además, una demostración de la unión que la CES mantiene desde su fundación, en 1977, con esta Hermandad, de la que fue nombrada Hermano de Honor en 2002.