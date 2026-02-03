CES señala la "debilidad estructural" del mercado sevillano, "muy marcada por la estacionalidad", tras el dato del paro

Archivo - Una mujer sale de una oficina de empleo en Sevilla, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha señalado este martes, una vez conocidos los datos de paro registrado en la provincia, que enero "ha vuelto a confirmar que el mercado laboral sevillano sigue arrastrando una debilidad estructural muy marcada por la estacionalidad".

Así lo ha expresado el presidente de la CES, Miguel Rus, en un audio remitido a Europa Press. En este sentido, la provincia ha contabilizado un mes "especialmente negativo", con 2.380 personas más en situación de desempleo con respecto al mes anterior, lo que convierte a Sevilla en la segunda provincia de España con mayor aumento del paro, solo por detrás de Madrid.

"Estos datos no son coyunturales ni inesperados. Esta realidad se repite cada inicio de año y que vuelve a concentrar el ajuste en los mismos sectores", ha afirmado Rus. En opinión del presidente de la CESm "no es casualidad que los servicios sean los principales responsables del repunte del paro, con 2.770 desempleados, más la finalización de la campaña navideña, un periodo que, como sabemos, genera contrataciones intensivas, pero de muy corta duración".

La patronal afirma al respecto que frente a este comportamiento "hay elementos que invitan a una lectura más concreta y matizada". La construcción muestra "un mejor tono", logrando reducir el número de personas desempleadas en 387, "y también resulta positivo el descenso del paro entre quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral, con 492 personas menos".

Sin embargo, otros sectores, como la agricultura, también con este periodo de tantas lluvias, con 118 desempleados más y determinadas actividades vinculadas a la construcción, con 371 adicionales, "siguen aportando la presión al conjunto del mercado laboral. A pesar del mal dato mensual, no puede obviarse la evolución interanual".

Sevilla cuenta hoy con 12.662 personas menos en la lista del paro que hace un año, lo que supone una reducción del 8,06%, según los datos del Ministerio de Trabajo. Y este descenso refleja que existe "una base de actividad que se mantiene" y que la economía provincial tiene capacidad de generar empleo "cuando el contexto nos acompaña".