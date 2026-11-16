La CEU Fernando III y Cocemfe Sevilla impulsan el voluntariado y la mentoría inclusiva de las personas con discapacidad

Jornada COCEMFE en el Campus CEU Andalucia - CEU FERNANDO III

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universitaria Fernando III El Santo y la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (Cocemfe Sevilla) han firmado un convenio marco de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas en los ámbitos científico, académico y cultural, con especial atención a la formación, la investigación y la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el acuerdo, suscrito por Juan Álvarez Morales y Antonio Cañas Fuentes, en representación de la Fundación Universitaria Fernando III El Santo, y Nieves Márquez Matallanes, presidenta de Cocemfe Sevilla, ha establecido las bases para desarrollar proyectos, programas y actividades de interés común que contribuyan a mejorar las oportunidades de participación de las personas con discapacidad y favorecer su integración en la sociedad.

De esta manera, esta alianza parte de una visión compartida: avanzar hacia un modelo de inclusión en el que las personas con discapacidad no sean consideradas únicamente receptoras de apoyo, sino protagonistas activas, con capacidad para ejercer como voluntarias, mentoras y agentes de transformación social.

Desde esta perspectiva, el voluntariado y la mentoría inclusiva se han planteado como herramientas para impulsar la autonomía personal, el desarrollo de capacidades y la igualdad de oportunidades.

Asimismo, la colaboración permitirá explorar nuevas vías de cooperación en ámbitos como la formación de la comunidad universitaria, la sensibilización social, el voluntariado inclusivo y la investigación en materia de accesibilidad e inclusión.

FORMACIÓN, MENTORÍA E INCLUSIÓN LABORAL

Entre las líneas de trabajo que podrán desarrollarse conjuntamente destaca el impulso de iniciativas de voluntariado inclusivo y mentoría, generando espacios de encuentro y aprendizaje compartido entre estudiantes universitarios y personas con discapacidad.

Estas experiencias permitirán fomentar la participación en actividades de sensibilización, deporte adaptado y apoyo comunitario, favoreciendo una cultura de colaboración en la que todas las personas puedan aportar sus conocimientos, capacidades y experiencias.

Otro de los ámbitos de interés ha sido la inclusión en los entornos académicos y profesionales, a través de experiencias de acompañamiento, tutoría e inmersión laboral.

En este sentido, la CEU Fernando III ya desarrolla iniciativas de colaboración con entidades sociales, como la Asociación SyC, cuyos usuarios acuden periódicamente al Campus para participar en simulaciones de prácticas laborales y talleres de inmersión, acompañados por tutores y mentores.

La colaboración con Cocemfe Sevilla, que agrupa a más de 40 organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia, abrirá nuevas posibilidades para compartir experiencias, identificar necesidades y explorar actuaciones que permitan ampliar estas oportunidades de participación y formación.

A su vez, el convenio ha contemplado la cooperación en proyectos de investigación y actividades formativas, así como la organización de jornadas y encuentros de sensibilización que contribuyan a generar conocimiento, visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad y avanzar hacia entornos más accesibles e inclusivos.

Las distintas iniciativas se concretarán mediante acuerdos específicos entre ambas instituciones, que definirán sus objetivos, planes de trabajo y recursos.

EL CAMPUS COMO PUNTO DE ENCUENTRO PARA EL VOLUNTARIADO INCLUSIVO

La firma de este convenio ha dado continuidad a la colaboración entre ambas entidades, que tuvo uno de sus hitos recientes el pasado 27 de octubre, cuando el Campus CEU Andalucía acogió la jornada final de los proyectos europeos Digit2ME (Digital mentoring for young people with disabilities in rural areas) y TEAM IV (Training European Active Mentors for Inclusive Volunteering).

Organizado junto a COCEMFE Sevilla, el encuentro ha reunidi a representantes de entidades sociales, profesionales, mentores y participantes vinculados a ambos proyectos europeos para compartir experiencias y presentar metodologías orientadas a promover la autonomía y la inclusión a través de la mentoría y el voluntariado.

Además, la jornada ha permitido conocer herramientas y recursos digitales para facilitar el acompañamiento, la formación y la participación activa de jóvenes con discapacidad, especialmente en entornos rurales, así como experiencias de capacitación de mentores para desarrollar modelos de voluntariado más accesibles e inclusivos.

El encuentro también ha destacado la importancia de superar las barreras que todavía dificultan la participación del colectivo y de promover iniciativas en las que las personas con discapacidad puedan asumir un papel activo.