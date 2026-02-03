La CEU Fernando III de Sevilla refuerza su oferta de posgrado con nuevos másteres orientados a la empleabilidad

Archivo - Oferta de posgrado en la Universidad CEU Fernando III de Sevilla. - CEU FERNANDO III - Archivo

La Universidad CEU Fernando III (CEU UF3) refuerza su oferta de posgrado para el próximo curso 2026/27 al incorporar cinco nuevos másteres universitarios oficiales, programas diseñados para "dar respuesta a las necesidades reales del mercado laboral y a la creciente demanda de especialización profesional en ámbitos clave como el derecho, la salud, la educación y el deporte".

Entre los programas que ya tienen el periodo de admisión abierto, destacan el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura, el Máster Universitario en Nutrición Deportiva, Rendimiento y Salud, el Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos, el Máster Universitario en Neuroeducación y Psicomotricidad y el Máster Universitario en Gestión y Dirección de Centros Educativos, tal como ha detallado CEU en una nota de prensa.

Todos los programas cuentan con créditos europeos oficiales (ECTS). Asimismo, la Universidad CEU Fernando III tiene más de 500 convenios de prácticas firmados y los alumnos se benefician de los más de 12.000 convenios que tiene suscritos el grupo CEU. El Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura está orientado a graduados en Derecho que desean ejercer profesionalmente como abogados y procuradores. El Máster Universitario en Nutrición Deportiva, Rendimiento y Salud proporciona competencias especializadas en nutrición aplicada al rendimiento deportivo y al bienestar integral, respondiendo a la creciente demanda de perfiles cualificados en el sector deportivo y de la actividad física.

El Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos es para enfermeros que buscan especializarse en contextos asistenciales de alta complejidad. El programa prioriza la formación clínica avanzada, la toma de decisiones en situaciones críticas y la capacitación para trabajar en servicios de urgencias, emergencias y unidades de cuidados intensivos. El Máster Universitario en Neuroeducación y Psicomotricidad integra los avances de la neurociencia con la práctica educativa y psicomotriz.

Por último, el Máster Universitario en Gestión y Dirección de Centros Educativos es para docentes y profesionales del ámbito educativo que aspiran a asumir responsabilidades directivas. Con esta ampliación de su oferta de posgrado, la Universidad CEU Fernando III "consolida su compromiso con una formación universitaria de calidad, alineada con los nuevos retos del mercado laboral y orientada al desarrollo profesional y la empleabilidad de sus estudiantes".