El CGPJ nombra al coronel José Medrano Juárez presidente del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles, 28 de enero, el nombramiento del coronel auditor José Medrano Juárez como presidente del Tribunal Militar Territorial Segundo con sede en Sevilla. De esta forma, sucederá a la coronel auditor María Inmaculada Benavente Cózar, que fue elegida en 2021 para el mismo puesto al obtener 16 de los 21 votos posibles. Así, se convirtió en la primera mujer en presidir en España un tribunal militar.

Por su parte, Manuel Martínez Hernández-Carrillo repite su segundo mandato como presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga, de la que es magistrado desde 2004.

Hernández-Carrillo ingresó en la carrera fiscal en 1987 y tuvo su primer destino en la Fiscalía Provincial de Ourense, para servir posteriormente en la Fiscalía de Málaga. En 1996 se incorporó a la Carrera Judicial como magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde permaneció hasta el año 2000, cuando se convirtió en titular del Juzgado de lo Social número 2 de Málaga. Cuatro años más tarde obtuvo plaza en la Sala de lo Social del Tribunal Superior andaluz con sede en esa ciudad, que presidirá a partir de ahora.

Por otro lado, según ha informado en una nota de prensa el CGPJ, el Pleno ha acordado este miércoles por unanimidad el nombramiento de Jacobo Barja de Quiroga López como presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el que será su segundo mandato, y el de los magistrados José Arsuaga Cortázar y Carlos Gómez Martínez, este también para un segundo mandato, como presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria e Illes Balears, respectivamente. Todos ellos eran los únicos candidatos que aspiraban a esas tres plazas.

Además, en su sesión de la presente jornada el Pleno ha designado a los presidentes de las Salas de lo Social de los TSJ Murcia y Cantabria, junto con Andalucía; al presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ de Galicia y a los titulares de cuatro órganos de la Jurisdicción Militar.

Con los once nombramientos de este miércoles, el CGPJ ha realizado un total de 175 en su actual mandato, de los que 74 han recaído en candidatas mujeres, lo que supone un 42,3 por ciento del total.