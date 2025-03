CGT reclama "respuestas" a sus escritos a la Oficina Antifraude sobre el Área Sanitaria de Osuna

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

CGT ha avisado de que las "injerencias" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la "inacción" de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción están "retrasando y paralizando" la resolución de diferentes denuncias elevadas por el sindicato a dicha oficina autonómica, que en 2023 avaló sus advertencias sobre el caso del exdirector económico financiero del Área de Gestión Sanitaria de Osuna Casto Ortiz Montaño, dimitido tras detectar la Oficina Andaluza de Antifraude irregularidades en su gestión previamente señaladas por el sindicato. Por eso, el sindicato reclama "respuestas a los expedientes ya cumplidos en plazo".

CGT indica así que ha presentado "diversas denuncias ante la Oficina Antifraude, algunas de las cuales ya debieron ser resueltas en el mes de marzo del año pasado; pero siguen sin resolverse sin motivo alguno que pueda justificarlo"; avisando de "la injerencia del SAS y la inacción de la oficina, precisamente por paralizar y retrasar los expedientes abiertos, con el grave riesgo de que prescriban los graves hechos y no se tomen las medidas oportunas".

Sus denuncias, según detalla el sindicato, aluden al posible "fraccionamiento ilegal de contratos reconvertidos en menores para evitar la libre concurrencia; la supuesta falsificación de documentos para obtener una plaza fija en el SAS; la presunta falsificación (según el sindicato) de nóminas durante años para cobros indebidos o una infracción en materia de protección de datos personales", extremo este último respecto al cual el Consejo de Transparencia y Protección de Datos ha resuelto "iniciar de oficio procedimiento sancionador contra" el SAS según un documento de dicha instancia fechado el pasado 17 de diciembre y que ha publicado en exclusiva Viva Sevilla avanzando en exclusiva el contenido de este documento.

EL SINDICATO PIDE "RESPUESTAS"

De este modo, CGT reclama "respuestas a los expedientes ya cumplidos en plazo"; asegurando que "la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Maria Belen Lozano León, señala a la Dirección General de Personal del SAS de estar detrás de la paralización de todo lo concerniente a los expedientes de quien fue el director económico administrativo de dicho Área"; extremo que el sindicato considera "confirmado" por sus averiguaciones.

Por eso, CGT esgrime su "derecho de exigir respuestas a los expedientes ya cumplidos en plazo", sobre todo para que no "prescriban" los supuestos hechos elevados a examen.

Recordemos en cualquier caso la resolución de la Oficina Andaluza Antifraude por las denuncias de CGT sobre "corrupción en el área sanitaria de Osuna". Dicha resolución fue emitida el 13 de julio de 2023 y recibida por las partes el 18 de julio, el mismo día en el que el director económico-financiero del Área Sanitaria de Osuna, Casto Ortiz Montaño, dimitía de su cargo esgrimiendo "motivos personales".

El documento de la Oficina Andaluza Antifraude fue fruto de la denuncia de "irregularidades" realizada, entre otros actores, por el sindicato CGT, sobre un "fraccionamiento de contratos, procesos selectivos y cobro de nóminas complementarias", extremos todos ellos atribuidos al director económico-financiero del Área Sanitaria de Osuna.

"INDICIO DE POSIBLES RETRIBUCIONES INDEBIDAS"

En ese sentido, la resolución de la Oficina Andaluza Antifraude, recogida por Europa Press, aprecia "indicios de posible infracción de retribuciones indebidas para el caso de no poder justificar la realización de esos turnos nocturnos, festivos o rotatorios", avisando de que "no consta" que el SAS aportase en el trámite de alegaciones documentación alguna que probase la realización efectiva de tales turnos como base de las retribuciones cobradas por Casto Ortiz, toda vez que pesan los testimonios de nueve empleados según los cuales el ya dimitido director económico-financiero no habría realizado tales turnos pese a cobrar por los mismos.

La resolución atisba además una "presunta falsedad" en la documentación del periodo trabajado esgrimido por este hombre para concurrir al proceso selectivo gracias al cual obtuvo una plaza de auxiliar administrativo, además de que habría sido "designado para el puesto provisional de jefe de grupo (...) antes de la finalización del plazo de presentación se solicitudes"; así como una posible actuación de este ex directivo en un "fraccionamiento" adrede de unos trabajos de pintura en el hospital de Osuna en contratos menores, incluso cuando se trataba de aspectos abarcados por un contrato adjudicado tiempo atrás a Ferrovial para el mantenimiento general de este centro.