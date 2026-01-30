Charlotte de Witte se une al cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 20 de junio

Archivo - La artista belga Charlotte de Witte se une al cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST - Archivo

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La artista de música electrónica Charlotte de Witte actuará el próximo 20 de junio en la Plaza de España dentro de la programación del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

La organización destaca a la artista belga por "una trayectoria única basada en un sonido contundente, hipnótico y sin concesiones, que conecta la esencia del techno underground con los grandes escenarios internacionales".

En noviembre de 2025, Charlotte de Witte publicó su primer álbum de larga duración, "un acontecimiento poco habitual en el ámbito del techno y una muestra más de su voluntad de romper moldes y ampliar los límites del género".

Asimismo, la artista ha hecho historia como la primera DJ de techno y la primera mujer en cerrar el escenario principal de Tomorrowland, además de convertirse en la primera mujer cabeza de cartel del Movement Festival de Detroit y la primera DJ de techno en actuar en el mainstage del Ultra Music Festival de Miami.

Además, Charlotte de Witte es la creadora de KNTXT, una plataforma multidisciplinar que engloba sello discográfico, eventos en directo y proyectos creativos, desde la que impulsa nuevas narrativas y talentos de la escena electrónica internacional, reforzando su papel como agente transformador del género.

La artista se une a un cartel con nombres como Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Marco Carola (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).