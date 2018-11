El ciclista sevillano que atravesará España para fomentar el deporte en diabéticos comienza este domingo su reto

Publicado 10/11/2018 12:25:06 CET

El deportista sevillano con diabetes José Antonio Fernández, más conocido como 'Nene', comienza este domingo en bicicleta los más de 1.000 kilómetros de distancia que separan Éibar de Sevilla, para visibilizar la práctica de deporte con diabetes y ayudar a una ONG de niños diabéticos a que pueda tener un campamento de verano.

El reto comenzará este domingo desde la plaza del Ayuntamiento de Eibar, mientras que la llegada a la capital hispalense está prevista para el miércoles, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes.

Quirónsalud ha explicado en un comunicado que la elección de este deportista de partir desde Eibar obedece a que hace unos años estuvo trabajando en allí y desde entonces "mantiene una lazo muy estrecho con esta ciudad y su gente". Para animarle en la salida está previsto que desde las 9,30 horas comience una fiesta en la plaza Unzaga de Eibar, con la participación de Jon Alegría, ya que la salida será en torno a las 10,00 horas.

Este proyecto nace de "la inquietud y afán de superación" de este deportista con diabetes tipo 1, que se dedica profesionalmente al deporte desde hace más de diez años. El reto consiste en realizar el trayecto Eibar - Sevilla en bicicleta, en modalidad 'NON STOP', es decir sin etapas. Con ello, intenta "demostrar que la diabetes no supone un límite" y que "con un buen control y preparación física se puede manejar perfectamente y mantener controles perfectos".

José Antonio Fernández Rodríguez, de 38 años de edad, fue diagnosticado de diabetes hace ya diez años y es el primer deportista del mundo con diabetes tipo 1 en finalizar un Triatlon Ultraman (10 kilómetros de natación, 380 kilómetros de bicicleta y 84 kilómetros de carrera a pie en tres días).

El deportista sevillano está apoyado en su aventura por el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla y ha visitado en la mañana de este sábado la Unidad Biomecánica del Ciclista de Policlínica Gipuzkoa para conocer cómo se realizan estos estudios, ya que "se trata de una de las pocas unidades de estas características que existen en el país",

El objetivo de la prueba es demostrar que "con diabetes sí se puede realizar cualquier actividad física" con la información, preparación adecuada y adoptando las medidas de precaución necesarias en cada situación.

El deportista pretende llevar a cabo junto a Anadis un campamento de tres días para niños diabéticos, donde 'Nene' y su equipo darán herramientas para manejar la enfermedad a través de la actividad física.

Mediante la plataforma 'migranodearena.org' se podrán realizar apoyos económicos destinados a los campamentos infantiles que organiza Anadis para niños diabéticos y para ayudar a las familias más desfavorecidas. Los interesados pueden realizar una donación en 'https://www.migranodearena.org/reto/19058/ride-4-children-diabetes-team-active'.

Asimismo, se realizará un estudio de investigación sobre la respuesta del organismo ante este tipo de esfuerzos, tanto en la preparación como en la realización del propio reto y la repercusión sobre el control de la diabetes, antes, durante y después de la prueba que, posteriormente, se divulgará a la comunidad científica.

'Nene' es el máximo responsable de este proyecto, junto con su equipo Diabetes Team Active, del que es fundador. Un equipo creado con la intención de "concienciar y fomentar la importancia y la necesidad de la práctica de actividades físicas y deportivas para poder llevar a cabo un buen control de la diabetes", ha explicado.

El ciclista ha asegurado que "la diabetes en lugar de ser un obstáculo en mi vida, me ha hecho más fuerte, me ha hecho caer infinidad de veces, pero siempre me he levantado con más fuerzas para seguir ganando batallas, una a una". "Puedo decir que a pesar de todo y por descabellado que parezca, soy muchísimo más feliz desde que me acompaña la enfermedad", ha concluido este deportista.