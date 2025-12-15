El Ciclo de Música de Cámara Antonio Paniagua de Cantillana (Sevilla) homenajeará a Gabriel Ríos Amores

La presentación del IX Ciclo de Música de Cámara Antonio Paniagua en la Casa de la Provincia de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La alcaldesa de la localidad hispalense de Cantillana, Rocío Campos, acompañada por la concejala municipal de Cultura, Asunción García Ríos, y el músico Antonio Paniagua, ha presentado en la Casa de la Provincia el cartel y la programación del IX Ciclo de Música de Cámara Antonio Paniagua, que se celebrará en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, los días 26 y 27 de diciembre y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Sevilla.

Según ha informado la citada institución provincial en una nota, dedicado en esta edición al "eterno maestro musical" de Cantillana y fundador de la Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad, Gabriel Ríos Amores, y fallecido en 2002, el Ciclo se inaugura el día 26 con una velada en dos partes.

En la primera, el programa se compone de un recital de flauta y piano a cargo de los solistas Moisés López e Ignacio Ojeda, que interpretarán 'Concierto para flauta y piano KV 313' de Mozart, 'Fantasía número 10' de Telemann e 'Historia del Tango. Libertango' de Piazolla. En la segunda, se celebrará un recital de trompeta y piano con Álvaro García e Ignacio Ojeda como solistas, que interpretarán 'Concierto en A menor' de Araetiunian y 'Solus' de Friedman.

El día 27 el concierto de clausura corre a cargo del sexteto de vientos Ensemble Naeva, compuesto por los intérpretes Manuel García, al piano; Juan Manuel García, al saxofón; Moisés López, a la flauta; Manuel Jesús Tirado, al trombón; Álvaro García, a la trompeta y Juan Carlos, al oboe. El programa incluye piezas de Bach, Amadeo Vives, Barbieri, Antonio Paniagua, Manuel de Falla, Carlos Cano, Antonio Álvarez Alonso y Manuel García.

Asimismo, ambos conciertos tendrán lugar a las 20,00 horas y las entradas tendrán un precio de cinco euros, destinados a la restauración del órganos y en beneficio de la Academia de Música.

En contexto, desde que se inaugurara en 2017, este evento musical con el que Cantillana destaca la figura y la obra de Antonio Paniagua, así como su dedicación a los jóvenes intérpretes, se ha consolidado como un "gran espacio de difusión de este género musical" en la provincia y en una plataforma para jóvenes talentos de la música sevillana.