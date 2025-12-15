El Ciclo de Música de Cámara Antonio Paniagua de Cantillana (Sevilla) homenajeará a Gabriel Ríos Amores

La presentación del IX Ciclo de Música de Cámara Antonio Paniagua en la Casa de la Provincia de Sevilla.
La presentación del IX Ciclo de Música de Cámara Antonio Paniagua en la Casa de la Provincia de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 15 diciembre 2025 13:08
Seguir en

CANTILLANA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de la localidad hispalense de Cantillana, Rocío Campos, acompañada por la concejala municipal de Cultura, Asunción García Ríos, y el músico Antonio Paniagua, ha presentado en la Casa de la Provincia el cartel y la programación del IX Ciclo de Música de Cámara Antonio Paniagua, que se celebrará en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, los días 26 y 27 de diciembre y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Sevilla.

Según ha informado la citada institución provincial en una nota, dedicado en esta edición al "eterno maestro musical" de Cantillana y fundador de la Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad, Gabriel Ríos Amores, y fallecido en 2002, el Ciclo se inaugura el día 26 con una velada en dos partes.

En la primera, el programa se compone de un recital de flauta y piano a cargo de los solistas Moisés López e Ignacio Ojeda, que interpretarán 'Concierto para flauta y piano KV 313' de Mozart, 'Fantasía número 10' de Telemann e 'Historia del Tango. Libertango' de Piazolla. En la segunda, se celebrará un recital de trompeta y piano con Álvaro García e Ignacio Ojeda como solistas, que interpretarán 'Concierto en A menor' de Araetiunian y 'Solus' de Friedman.

El día 27 el concierto de clausura corre a cargo del sexteto de vientos Ensemble Naeva, compuesto por los intérpretes Manuel García, al piano; Juan Manuel García, al saxofón; Moisés López, a la flauta; Manuel Jesús Tirado, al trombón; Álvaro García, a la trompeta y Juan Carlos, al oboe. El programa incluye piezas de Bach, Amadeo Vives, Barbieri, Antonio Paniagua, Manuel de Falla, Carlos Cano, Antonio Álvarez Alonso y Manuel García.

Asimismo, ambos conciertos tendrán lugar a las 20,00 horas y las entradas tendrán un precio de cinco euros, destinados a la restauración del órganos y en beneficio de la Academia de Música.

En contexto, desde que se inaugurara en 2017, este evento musical con el que Cantillana destaca la figura y la obra de Antonio Paniagua, así como su dedicación a los jóvenes intérpretes, se ha consolidado como un "gran espacio de difusión de este género musical" en la provincia y en una plataforma para jóvenes talentos de la música sevillana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado