Científicos de la Universidad de Sevilla desvelan que la sequía influye en la competencia entre claveles silvestres

SEVILLA 16 Sep.

Un grupo de científicos de la Universidad de Sevilla (US) ha liderado un trabajo que revela cómo la disponibilidad de agua y ciertos rasgos de las hojas determinan el éxito competitivo entre plantas con diferente número de cromosomas.

Así lo ha anunciado la universidad este martes en una nota, al tiempo que ha aclarado que las plantas con más de dos juegos completos de cromosomas podrían beneficiarse en ambientes secos, aunque esto no implique que sobrevivan a largo plazo.

El estudio de la US versa sobre el clavel silvestre ibérico, una especie endémica de la Península Ibérica que presenta distintos niveles de ploidía --el número de cromosomas en una célula u organismo--.

El experimento ha sido realizado en un invernadero y ha permitido simular escenarios con abundancia y escasez de agua para observar cómo competían entre sí estas plantas con distintos niveles de poliploidía.

Así, los resultados han desvelado que las condiciones hídricas "cambiaron completamente las reglas del juego".

Cuando el agua era abundante, las plantas con menor nivel de ploidía prevalecían, mientras que, bajo sequía, las plantas con mayor nivel de ploidía demostraron ser más competitivas. Esta ventaja en ambientes áridos, según ha explicado la US, se debe a diferencias en rasgos fisiológicos relacionados con una mayor eficiencia en el uso del agua y mayor tolerancia al estrés.

Además, los investigadores estudiaron qué combinaciones de ploidías podrían coexistir, resultando en que en la mayoría de los casos, la competencia acababa con la exclusión de uno de ellos. Sin embargo, en condiciones concretas, como en zonas húmedas, sería posible la coexistencia. No obstante, si el clima mediterráneo sigue avanzando hacia una mayor aridez, los mayores niveles de ploidía podrían desplazar a los de menor nivel.

La investigación ha sido subvencionada mediante un proyecto de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Sus resultados han sido publicados en la 'Journal of Ecology', una de las más prestigiosas revistas científicas dedicadas a las plantas, según la institución sevillana.