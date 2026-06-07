Cifras de participación "de récord" y expectación "máxima" en la 29º edición del Triatlón de Sevilla

Uno de los compases de la 29º Triatlón de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este domingo se ha celebrado una "edición histórica y una verdadera fiesta" del triatlón en Sevilla con una participación en "cifras de récord y una expectación máxima". Así, la prueba ha vuelto a demostrar por qué es un "referente indiscutible" en el calendario nacional.

Según ha indicado el Consistorio hispalense en una nota, a diferencia de ediciones anteriores, el pistoletazo de salida se adelantó este año a las 8,00 horas. Los primeros en entrar en acción fueron los participantes de la distancia olímpica, que este año acogía el "prestigioso Campeonato de Andalucía". De manera escalonada, el Río Guadalquivir fue testigo de las sucesivas tandas que dieron vida a las modalidades sprint y supersprint, completando un "espectacular despliegue de deportistas en el agua".

Una de las "grandes claves del éxito" de esta edición ha sido el estreno de sus nuevas y estratégicas ubicaciones. La centralización de los boxes en el Pabellón de la Navegación ofreció una comodidad "sin precedentes" a los triatletas, mientras que el espectacular circuito de ciclismo, rápido y sombreado por la Isla de la Cartuja fue también un "gran punto a destacar". El broche de oro lo puso la imponente línea de meta situada en el Parque Magallanes, donde el público sevillano "se volcó para empujar a los participantes en sus últimos metros de carrera a pie".

En ese sentido, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, ha señalado que "este año hemos estrenado recorrido en el Triatlón de Sevilla, acercándolo aún más al corazón de la ciudad, una prueba que ha sido todo un éxito y que no para de crecer cada año hasta haberse convertido en todo un referente en Europa".

La prueba ha destacado por su notable convocatoria a nivel nacional e internacional, atrayendo tanto a triatletas de la élite andaluza que buscaban el título autonómico como a cientos de deportistas populares que se iniciaban en esta disciplina. El desarrollo de la competición fue "impecable", acompañado además por una climatología idónea que favoreció el desarrollo de la prueba.

En la distancia olímpica masculina, que coronaba al campeón autonómico, el dominio fue absoluto por parte de Jesús Vela Vela, del Triatlón Dental Peñota quien cruzó la meta con un tiempo de 1h47'30'' La segunda posición fue para su compañero de equipo Sergio Ortiz Velasco, seguido por Javier Linares Olalla del Club Deportivo Delikia, completando un podio "de altísimo nivel".

En la categoría olímpica femenina, el primer puesto estuvo definido desde los primeros compases para Giabella Debra Coaguila Pita, del Isbilya Sloppy Joe's, alzándose con el título de campeona de Andalucía tras detener el cronómetro en 2h06'51''. El segundo cajón del podio lo ocupó Marta Román Jiménez del Montilla Córdoba Triatlón, mientras que su compañera de equipo, Maria Nuria Gil de Sola Merino se adjudicó la tercera plaza.

En la distancia sprint masculina, la victoria fue para Héctor Rico Melendo del ADSevilla con un tiempo de 59'57'', escoltado en el podio por Jose Antonio Hormigo López del Tribarros Villafranca y Jose Joaquín García Fernández del C.D. Atletismo Coria. En la categoría sprint femenina, Beatriz Escalante Gutiérrez del Montilla Córdoba Triatlón se llevó el triunfo tras una "gran exhibición" en la carrera a pie, por delante de Julia Reina Cabañas del ADSevilla y Raquel Jurado García del C.D. Triatlón Alhaurín de la Torre. Por su parte, en la modalidad de Igualdad Sprint, la pareja ganadora fue la formada por Rocío Santín y Iván Gómez.

En la distancia supersprint, los más rápidos de la jornada fueron Victor Sánchez García, del Triatlón Pacense y Erica Ioana Chiper demostrando un "ritmo frenético en un circuito idóneo" para el espectáculo. En la categoría de Igualdad Supersprint, el triunfo correspondió a la pareja compuesta por Marta Román y Rafael Arroyo.

Con la entrega de trofeos en el Pabellón de la Navegación se cerró una edición de récord que "consolida el nuevo modelo organizativo del evento y reafirma a Sevilla como la gran capital del triatlón del sur de Europa".

En contexto, el 29º Triatlón de Sevilla está organizado por CD Credus, en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla. Colaboran Coca Cola, Piazza di Pezzi, Pabellón de la Navegación, Torre Sevilla, Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón.