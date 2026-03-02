Cinco detenidos en Lebrija (Sevilla) por menudeo de droga desde un piso con fuertes medidas de seguridad

Objetos recuperados por la Guardia Civil en el interior del piso de Lebrija convertido en punto de venta de droga. - GUARDIA CIVIL

Los arrestados aceptaban objetos robados como método de pago por las sustancias

LEBRIJA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a cinco vecinos de Lebrija (Sevilla) como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras desmantelar un punto de venta y distribución de estupefacientes en una zona céntrica del municipio. La investigación ha logrado clausurar un punto "muy activo" de menudeo que operaba bajo un "estricto régimen de vigilancia permanente" y que, según la investigación, en algunos casos aceptaban objetos procedentes de robos como método de pago por las sustancias.

La operación se ha saldado con la detención de cuatro varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 31 y 52 años, todos ellos con antecedentes por delitos contra las personas, el patrimonio y la salud pública. El modus operandi de la organización, según las investigaciones, consistía en establecer una estructura jerarquizada con roles definidos para asegurar la venta de sustancias las 24 horas del día, explica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Para ello, disponían de un inmueble acondicionado, con un puesto de control en un cuarto contiguo a la entrada donde "centinelas" realizaban turnos de vigilancia permanente. A través de una ventana exterior, supervisaban el acceso de personas y alertaban de la presencia policial. Una vez verificado el cliente, se le franqueaba el paso a través de una reja metálica hacia una estancia protegida por puertas blindadas y cámaras de seguridad, donde el cabecilla coordinaba las transacciones.

Asimismo, otros integrantes utilizaban patinetes eléctricos para distribuir la droga en distintos puntos de la localidad. Durante la fase de explotación, en la que participaron efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Sevilla y Madrid, junto a la colaboración de la Policía Local de Lebrija, se realizó un registro en el interior del domicilio.

En la vivienda se intervinieron diversas cantidades de estupefacientes, dinero en efectivo, básculas de precisión, cuatro catanas de grandes dimensiones, y dos réplicas de armas de fuego (corta y larga) de aire comprimido, cuya apariencia resultaba indistinguible de las reales.

Los cinco detenidos, junto con las diligencias y el material incautado, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lebrija. Los efectos recuperados --bicicletas, patinetes eléctricos y una minimoto de competición junior-- permanecen en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la localidad para que puedan ser identificados por sus legítimos propietarios.