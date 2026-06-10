Cinco detenidos por traficar con marihuana oculta entre bolsas de patatas fritas desde La Luisiana (Sevilla)

Plantación de marihuana en una nave de La Luisiana - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Sevilla y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana que se servía de varios puntos logísticos distribuidos por la provincia de Sevilla para el desarrollo de la actividad ilegal.

La operación se ha saldado con la detención de cinco personas y la incautación de 200 kilos de cogollos y 85 kilos de plantas de marihuana. La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando de detectaron movimientos sospechosos en una nave industrial ubicada en la localidad de La Luisiana (Sevilla), informa en una nota de prensa.

Tras realizar la inspección de la nave, los investigadores encontraron un camión cargado con bolsas de patatas fritas. En su interior se descubrió que, ocultas entre la mercancía legal, se encontraban numerosas bolsas envasadas al vacío de cogollos de marihuana, con un peso total de 166 kilos.

En esta primera fase del operativo se llevó a cabo la detención de tres personas, para los que la Autoridad Judicial decretó su inmediato ingreso en prisión.

Posteriormente, la segunda fase de la operación se centró en identificar a individuos que estarían dando soporte local a esa actividad ilícita, que finalizó el pasado mes de mayo con la práctica de un registro domiciliario en la pedanía de Marismillas perteneciente a la localidad de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Fruto del registro se desmanteló una plantación exterior de marihuana, se aprehendieron otros 35 kilos de cogollos en el interior del domicilio objeto del registro y se llevó a cabo la detención de otros dos individuos. La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional y las Unidades Operativas de Sevilla y Málaga del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.