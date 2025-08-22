COAG advierte de que la cosecha de aceitunas en Sevilla "se retrasará y será más escasa" por las lluvias y calor extremo

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Sevilla ha advertido de que la próxima cosecha de aceitunas proveniente del municipio de Arahal (Sevilla) "se retrasará y será más escasa" debido las "abundantes" precipitaciones que tuvieron lugar durante la primavera, que postergaron la floración de los olivares, y las altas temperaturas sufridas este verano, especialmente durante la última ola de calor de agosto.

Según han explicado agricultores de COAG a Europa Press, en campañas anteriores la recolección comenzaba entre el 10 y el 20 de agosto, mientras que este año no arrancará hasta el 5 o el 10 de septiembre, y en cantidades "más reducidas" que en años pasados. Las temperaturas extremas, con "picos de hasta 45ºC de día y más de 25ºC de noche" durante más de dos semanas, han "detenido" el desarrollo del fruto durante su maduración, según han indicado los profesionales.

Además del retraso, se espera que la producción sea "más escasa que en los últimos años", especialmente en aceituna de mesa. El calor ha provocado que muchas aceitunas "se arruguen o se agoten" antes de tiempo, por lo que una parte significativa de la cosecha "se destinará a la producción de aceite". Aun así, no se perderá "completamente" el producto destinado a mesa, entre los que se incluyen las variedades manzanilla y gordal.

Por otro lado, COAG ha denunciado que Arahal, considerado uno de los principales productores de aceituna de mesa de Andalucía con unas ocho mil hectáreas de olivares, muchos de ellos centenarios o milenarios, sufre también las consecuencias de la "escasez de agua", pues "solo un diez por ciento del término municipal cuenta con riego", y de forma "súper deficitaria". Desde la Unión se alerta además de una "falta" de inversión en infraestructuras hídricas que permita hacer frente a fenómenos climáticos que ponen en peligro la producción.