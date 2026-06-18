Cobre Las Cruces realizará en Sevilla un proyecto piloto europeo para recuperar metales estratégicos para baterías

Planta CLC de la compañía minera Cobre Las Cruces en Sevilla - COBRE LAS CRUCES

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cobre Las Cruces se ha incorporado al consorcio internacional del proyecto europeo 'M-BAT', una iniciativa financiada por el programa Horizonte Europa que busca reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea en la cadena de valor de las baterías mediante el desarrollo de nuevas tecnologías para la recuperación de materias primas críticas como el litio, el cobalto, el níquel, el manganeso y el grafito y cuyo proyecto piloto se realizará en su sede en Sevilla.

Según ha detallado la compañía minera en una nota de prensa, además de participar en el proyecto, la planta piloto de CLC se utilizará para validar las tecnologías desarrolladas mediante cuatro procesos químicos para la recuperación de elementos "esenciales" para la fabricación de baterías utilizadas en vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento energético.

En este sentido, el director de Innovación, Tecnología y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces, Joaquín Gotor, ha destacado que formar parte de esta iniciativa, contribuye al "fortalecimiento de las cadenas de valor europeas de materias primas".

Asimismo, el proyecto utilizará materiales procedentes de residuos mineros, residuos industriales, salmueras geotérmicas y baterías al final de su vida útil, con el objetivo de reducir la dependencia europea de materias primas críticas y demostrar la "viabilidad técnica" de estos procesos a escala de laboratorio y elevar su nivel de madurez tecnológica hasta una escala preindustrial.

En esta línea, las tecnologías se probarán en cuatro plantas piloto ubicadas en España, Polonia y Reino Unido, estando una de ellas en las instalaciones de Cobre Las Cruces de Sevilla, para acercar la investigación a "condiciones reales de operación" y acelerar su futura implantación industrial.