Coca-Cola se une al Ayuntamiento de Sevilla y los hosteleros para repartir 500 comidas a familias de Torreblanca

Archivo - Reparto de comidas. - AYTO. DE ALCALÁ - Archivo

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de Sevilla ha indicado que voluntario de Coca Cola se ha unido al Ayuntamiento de Sevilla y la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, para repartir 500 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica.

Los menús en Sevilla han sido preparados por el Catering David Gavira, de la Asociación de Hostelería de Sevilla. Además, Martimar, Dulces la Muralla, Pinepan, Landaluz, Aceitunas Jolca, Grupo Sursedis, Confisur, DB Muñoz y Rodriguez, DB Hermanos Carrión han colaborado en la donación de fruta, mantecados, pan, etc.

Por su parte, la Gestora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en Sevilla de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Manuela Carretero Torres-Ternero, ha destacado que la Navidad es "un momento para compartir y tender la mano". Con esta iniciativa, "se refleja nuestro compromiso continuo de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que estamos presentes".

Por otro lado, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha subrayado que esta iniciativa "permite llegar más rápido y mejor a los barrios con más necesidades". Asimismo, ha agradecido el papel de las entidad.

En paralelo, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda, ha señalado que los hosteleros sevillanos "estarán siempre al lado de quiénes con su trabajo contribuya a mejorar la sociedad sevillana, más aún a aquellos que, por el motivo que fuere, viven momentos difíciles".

Además de en Granada y Sevilla, estas comidas se reparten también en Valencia, Alicante, Barcelona, Lleida, Mallorca, Menorca, Ibiza, Oviedo, A Coruña, Santander, Bilbao, Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila y Tenerife.

Para llevar a cabo las entregas y elaboración de las comidas, se cuenta con la colaboración de alrededor de 50 asociaciones, ONG, bancos de alimentos, ayuntamientos, y establecimientos y escuelas de hostelería. En total está previsto el reparto de más de 10.000 comidas.