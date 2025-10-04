El 'cohousing senior' se abre paso en Sevilla frente a residencias de mayores: genera empleo y combate la despoblación

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'cohousing senior' o vivienda colaborativa para mayores de 65 años se perfila en la provincia como una alternativa innovadora, sostenible y con impacto positivo en la economía local frente a las residencias tradicionales. Al respecto, se estima que en torno a un 30% de la población en Sevilla supere esa edad en 2040.

Así lo constata un estudio elaborado por Prodetur --organismo de la Diputación de Sevilla-- en colaboración con la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, que asegura que cada proyecto de 'cohousing' conlleva una inversión media de entre 3,5 y 6 millones de euros, de los cuales hasta el 75% revierte directamente en la economía local.

Durante la fase de construcción se generan alrededor de 70 empleos directos, y una vez en funcionamiento, entre 8 y 20 empleos permanentes. A diez años, el retorno económico estimado oscila entre 6 y 10 millones de euros, con un multiplicador local de hasta 2,2 veces.

Pero más allá del impacto económico, el 'cohousing' favorece la convivencia solidaria, la reducción de costes mediante "gestión colectiva", el arraigo territorial y el envejecimiento activo, "combatiendo la soledad y promoviendo la autonomía". Además, podría ser un instrumento para combatir la despoblación.

El informe incorpora una encuesta a 31 socios, en su mayoría de entre 61 y 70 años, residentes en Sevilla, Málaga y Huelva. El 85% de ellos recomendaría plenamente el 'cohousing' como modelo de convivencia, mientras que el 15% restante lo recomienda con reservas. En este sentido, manifiestan "ciertas disfunciones" en dicho modelo habitacional.