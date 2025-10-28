Una colisión entre un coche y una moto en el Paseo de Cristóbal Colón de Sevilla causa al menos un herido

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre un turismo y una motocicleta registrada en la mañana de este viernes en el Paseo Cristóbal Colón de Sevilla, a la altura del final del Puente de Triana, ha dejado al menos una persona herida, según han informado a Europa Press fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió sobre las 7,30 horas, cuando un ciudadano alertó de un accidente entre ambos vehículos que habría provocado, al menos, un herido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, agentes de la Policía Local y personal del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el estado de salud de la persona afectada.