Un "collage digital" anuncia la Feria de Brenes (Sevilla), que empieza el próximo 11 de octubre

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha acompañado este viernes al alcalde de Brenes, Jorge Barrera, en la presentación del cartel y la programación de la Feria 2023 de este municipio en un acto celebrado en la Casa de la Provincia en el que han participado, además, la delegada de Fiestas Mayores de la localidad, Cristina Calle, la autora del cartel --"un collage digital"--, Isabel Paguillo, y los hermanos Javier y Vicente Gómez, integrantes del grupo de música local 'Los Niños'.

La Feria de Brenes, que se celebrará esta edición del 11 al 15 de octubre, está enmarcada cada año dentro de las Fiestas Patronales de la localidad en honor a Nuestra Señora del Rosario. Con tal motivo, la Delegación de Fiestas Mayores ha organizado una programación "variada", con actividades y actuaciones para todos los públicos, que abarcarán desde el 6 de octubre, coincidiendo con el Rosario de Vísperas de la Patrona y el izado de la bandera de Brenes, hasta el 15 de octubre, último día de Feria que cerrará con un espectáculo que será sorpresa hasta los días cercanos a la celebración de la feria.

Entre las novedades de esta edición, el alcalde ha destacado "la magnífica composición del cartel anunciador", obra de la brenera Isabel Paguillo Cañadas, quien ha representado los orígenes de las Fiestas Mayores del municipio mediante un "collage digital". En este sentido, la propia autora ha señalado sobre la composición que "se trata de una selección de los mejores grabados de antiguos carteles y folletos promocionales de las Fiestas Patronales de nuestro pueblo, a lo largo del siglo pasado", en los que se muestran, según ha detallado Paguillo, "elementos propios de Brenes más representativos, así como las tradiciones relacionadas con el folklore.

En una nota de prensa, la Diputación ha explicado que este cartel busca proyectar un homenaje a los mayores que fundaron las Fiestas de Brenes, comenzando por un mercado de ganado hasta llegar a ser generación tras generación una de las mayores reuniones y festejos de hoy en día, llegando a tener "una de las más altas participaciones en Brenes y alrededores, donde un pueblo entero se une entre bailes, cantes y alegrías".

En esta presentación, el alcalde Jorge Barrera ha querido destacar también "la apuesta que se realiza desde el equipo de gobierno para que la Feria sea un espacio y punto de encuentro para todas y cada una de las personas que quieran disfrutar de estos días de fiesta". En este sentido, Barrera ha indicado "la continuidad del horario sin ruido en las atracciones (de 16,30 a 18,30 horas) y la apuesta nuevamente por un fin de Feria sin artefactos pirotécnicos".

Por su parte, la delegada de Fiestas Mayores, Cristina Calle, ha apelado "al sentimiento y amor propio que los breneros muestran por su Feria. Motivo por el que este año se ha querido hacer también un guiño a esa identidad que refleja la propia bandera del municipio, decorando las calles del recinto ferial con los colores verde, azul y blanco que nos identifican".

El diputado Casimiro Fernández, nacido en esta localidad, ha invitado "no sólo como titular del Área de Cultura y Ciudadanía sino especialmente como brenero, a todos los habitantes de la provincia de Sevilla a visitar esta Feria, que no deja indiferente a nadie y que, año tras año, sabe mantener sus raíces a la que vez que es sensible con todos los públicos'.

La programación de la Fiestas arrancará el 6 de octubre con el pasacalles e izado de la bandera de Brenes. En esta ocasión, será la Asociación Cultural Ecuestre de Brenes la encargada de portar e izar la bandera en el mástil de la Plaza de las Libertades. Este acto dará paso al Rosario de Vísperas organizado el mismo día por la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y la salida procesional, el 7 de octubre, de la Patrona de Brenes.

Continuando la iniciativa puesta en marcha en la pasada edición, el lunes previo a la Feria, el 9 de octubre, pequeños y adultos podrán disfrutar de los tradicionales toros de fuego. La Feria de Brenes comenzará el 11 de octubre con el encendido del alumbrado y una cena homenaje a las personas mayores, quienes tendrán la oportunidad de asistir a la actuación de Miguel Ángel Mellado y Virginia Maestre en la caseta municipal.

Como novedad de esta Feria, el alcalde ha destacado "la celebración del concurso La Caseta del Año, una iniciativa que se extiende a las 30 casetas que conforman el recinto ferial y con la que buscamos la participación y unidad de los vecinos y vecinas de Brenes".

El jueves 12 de octubre, a partir de las 18,30 horas, se celebrará el encierro de toros hinchables y el concierto de Brenes Canta a su Feria a partir de las 23,00 horas, en el que actuarán artistas locales como Roberto Martínez y 'Los Niños', estos últimos con el recién estrenado tema 'Soltero'. Por primera vez, el Ayuntamiento dedicará este día también a los más jóvenes, para lo que ha programado varias sesiones de música con 'Alex Marcos Dj' e 'Iván Sánchez Dj'.

El viernes 13 de octubre, a las 17,00 horas, el musical 'Supercalifraglístico' llegará a la Caseta Municipal para hacer disfrutar a los más pequeños, junto con un talleres infantiles y sesiones de pintacaras. A partir de las 23,00 horas comenzará el concierto de 'Tributo El Barrio' y a las 00,30 la actuación de 'King África'. El fin de semana arrancará el sábado 14 de octubre con la carrera de cintas a caballo (18,00). Le seguirán el 'Tributo Manuel Carrasco' (23,00) y la gran actuación de 'La Flaka' (00,30).

El domingo 15 de octubre, las Fiestas se despiden con un pasacalles a cargo de la charanga 'Los Indecisos' (17,30) y el cierre final de Feria que en esta ocasión comenzará a las 23,00 y que no se desvelará la temática hasta una vez comenzada la Feria.