Colocado el primer tubo para una portada de la Feria de Abril de Sevilla que contará con más de 28.000 bombillas

El delegado de Fiestas Mayores coloca el primer tubo de la portada de la Feria de Abril de este año, en presencia de otros concejales de la Corporación Municipal. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha presidido el acto de colocación del primer tubo de la portada de la Feria de Abril de Sevilla y que este año tiene como protagonista al Pabellón de Portugal de la Exposición de 1929. El tradicional acto ha tenido lugar en el espacio que ocupa esta efímera construcción, que contará con 28.000 bombillas LED, 30.000 metros lineales de tubos y 4.000 metros cuadrados de panelado.

La portada tendrá unas dimensiones de 50 metros de ancho, 40 metros de altura y un fondo entre 4 y 7 metros. En la edición de este año dispondrá de cinco entradas, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Al respecto, el delegado de Fiestas Mayores ha señalado que este es el segundo año que esta instalación comienza a montarse tras las fiestas de Navidad, ganando una semana y media a los plazos de 2025 y un mes y medio al año 2023, "permitiendo así liberar el tráfico entre el barrio de los Remedios y la zona sur de la ciudad y atendiendo a una reclamación histórica de la movilidad en Sevilla".

Por todo ello, el tráfico en el tramo de montaje de la portada de Antonio Bienvenida quedará cortado desde el lunes 22 de enero, impidiéndose desde ese momento el giro desde Flota de Indias. Por otro lado, se podrá acceder a la Avenida de Flota de Indias desde Antonio Bienvenida con el giro habilitado entre las calles Gitanillo de Triana y Pepe Luis Vázquez.

La portada, diseñada por el arquitecto italiano Davide Gambini, representa y está basada en el Pabellón de Portugal de la Exposición iberoamericana de 1929, diseñado por los hermanos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, quienes proyectaron un edificio de marcado carácter neobarroco e historicista inspirado en el estilo João V, recuperando elementos de la suntuosa arquitectura de ese reinado de la primera mitad del siglo XVIII, y que fue construido en su día con materiales portugueses y decorado por artistas lusos.

Alés ha destacado que "el mejor símbolo de la instalación permanente del Pabellón es hoy su cúpula de 26 metros, de gran movimiento y curvatura rematada por tejas vidriadas y que de manera irremediable es la protagonista y lo que más llama la atención de nuestra portada de la Feria de 2026".

QUINTO CENTENARIO DE LA BODA DE CARLOS V

Del mismo modo, la portada incorpora detalles de la azulejería del cenador de Carlos V del Real Alcázar, en homenaje al V centenario de la boda del Emperador con Isabel de Portugal. "Nuestros técnicos de Fiestas Mayores, han adaptado este diseño para que se acople totalmente a las estructuras existentes y algunos retoques que a buen seguro darán aún más belleza a esta portada que disfrutaremos durante la Feria de Abril 2026", ha señalado el delegado.