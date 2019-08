Comercial Martínez León niega que reetiquete la carne de Magrudis y dice que "no le han comunicado nada" de la denuncia

Publicado 25/08/2019 15:55:17 CET

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comercial Martínez León ha asegurado que "no etiquetaba" la carne mechada que le enviaba la empresa Magrudis, toda vez que ha dicho que "no le han comunicado nada" de la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla interpuesta por la Junta.

Así lo ha indicado en declaraciones a Radio Andalucía Información (RAI), recogidas por Europa Press, Domingo Martínez, propietario de la empresa, quien ha explicado que el 16 de agosto "le llegó una copia" de un comunicado de prensa de la Consejería de Salud y Familias sobre la alerta sanitaria sobre el producto 'La Mechá' e "inmediatamente nos pusimos en contacto con todos los clientes para decirles que apartaran de la venta el producto que decían que estaba contaminado".

Sobre a qué se refiere la denuncia de la Junta ante la Fiscalía, el propietario ha asegurado que "no lo sabe" porque "no le han comunicado nada". "Acabo de llegar de vacaciones y esto me ha cogido fuera de las instalaciones", ha añadido.

Además, ha destacado que "ha colaborado" con la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla "desde el minuto uno", ya que "el día 21 de agosto se ponen en contacto conmigo y el 23 hicieron una inspección en el almacén llevándose la lista de clientes y una pieza de la mercancía que estábamos distribuyendo".

Acerca del mal etiquetado de la carne, ha insistido en que "no la etiquetan" y ha explicado que "el producto viene en una caja perfectamente etiquetado" que "por fuera pone 'La Mecha'" y "por dentro solo aparece el lote, la caducidad y un código de barras".

Preguntado sobre si todos los productos que habían distribuido ya han sido retirados, ha señalado que "que no están retirados todos", pero ha subrayado que "ya se han puesto a ello y continuarán durante toda la semana". Además, ha abundado en que los clientes "están avisados de que dejen de vender la carne desde el 16 de agosto".