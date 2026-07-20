Comienza la Velá de Triana en Sevilla: Pregón, cartel, horarios de casetas y actividades deportivas

Los gerentes de las casetas terminan de poner a punto sus establecimientos para la Velá de Santa Ana. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha este martes, 21 de julio, un dispositivo especial de servicios municipales con motivo de la tradicional Velá de San Joaquín y Santa Ana del barrio de Triana hasta el siguiente domingo 26, festividad de ambos. Este año, como novedad, se amplía en el horario de las terrazas de veladores y se ha reforzado la programación cultural y deportiva, sin olvidar el clásico concurso de la cucaña, en la zapata de la calle Betis.

La apertura de esta Fiesta Mayor de la ciudad estará marcada por el pregón, a cargo del historiador Jesús Pozuelo, que tendrá lugar en el Altozano. Otra novedad será la exhibición de toreo de salón organizada por la Escuela Taurina Tomás Campuzano, este miércoles, en el tramo peatonal de San Jacinto a partir de las 10,00 horas.

La entrega de las distinciones se efectuará el domingo en el Altozano, a las 22,00 horas, y, posteriormente, los tradicionales fuegos artificiales pondrán el punto y final a esta edición.

La Velá reconocerá como Trianeros de Honor al guitarrista Joselito Acedo; al capataz Manuel Jesús Garduño Lara; a Cuchillería Castilla; a Juan Carlos Sánchez Rivero; al hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea Carbajo; a Carmen Coronado y a Esteban Romera Domínguez, en reconocimiento a su vinculación y contribución al barrio de Triana.

La distinción de Trianeros del Año recaerá en los periodistas José Antonio Rodríguez Benítez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, y Alejandra Navarro González, subdirectora de ABC de Sevilla, mientras que el título de Trianeros Adoptivos será concedido a Jessica Brea Morillo, Sebas Amaya, del bar Akela, y Lola de los Reyes.

En el apartado de reconocimientos institucionales, el Instituto Vicente Aleixandre, mientras que el galardón a la Trayectoria Empresarial será para Pipas Sevillanas. El Premio Niculoso Pisano recaerá en el ceramista Jesús Alcarazo, y el Premio Solidaridad, para el Hogar Nazaret. Por último, la Distinción Especial a la Trayectoria Artística irá a Cantores de Híspalis por sus 50 años de trayectoria musical.

HORARIO DE CASETAS Y VELADORES

El horario de las casetas será el comprendido entre las 20,00 y las 3,00 horas --4,00 horas el jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio--. Al respecto, la Gerencia de Urbanismo ha autorizado ampliar el de las terrazas de veladores, así como el uso de mesas altas sin sillas en Betis, Altozano, San Jorge y Callao, al tratarse de un evento de "relevante interés para la ciudad", declarado, además, fiesta de interés turístico de Andalucía.

La propuesta afecta tanto al ámbito interior de la Velá --Plaza del Altozano, Puente de Triana y calle Betis-- como a su zona de influencia, que incluye la calle San Jacinto en el tramo comprendido entre el Altozano y Pagés del Corro, además de San Jorge y Callao.

El periodo de vigencia de estas medidas se extiende desde las 20,00 horas del 21 de julio hasta la una de la madrugada del día 27. En cuanto al cierre de las terrazas, se fija a las 3,00 horas --los días 21 y 22 de julio-- y hasta las 4,00 los días 23, 24 y 25 de julio. El domingo, el horario de cierre se fija a la 1,00, ya del día 27 de julio.

A los titulares de las terrazas se les ofrece la posibilidad de instalar la terraza de veladores con mesas altas sin sillas, manteniendo siempre el mismo aforo autorizado en su licencia. En caso de optar por no hacerlo, las terrazas de veladores con mesas y sillas deben estar retiradas a las 21,00 horas.

Por su parte, desde las 17,00 horas del 21 de julio hasta las 6,00 horas del 27 de julio se desarrollará la segunda fase del Plan Especial de Movilidad que, este año, se verá condicionada por las obras de pavimentación de la calle Castilla, en el tramo Procurador-Callao. La calle San Jorge tendrá sentido hacia Antillano Campos y esta última, hacia Pagés del Corro.

Por otro lado, durante la celebración de la Velá se mantendrá la parada de taxis de la calle Arjona con el Puente de Isabel II y se instalarán dos nuevas paradas provisionales con horario de 22,00 a 6,00 en Pagés del Corro.

También se prohíbe, como es habitual, la circulación de patinetes y bicicletas en la zona destinada a uso peatonal durante la celebración de la Velá y quedará inhabilitada la zona reservada a bicicletas eléctricas de alquiler sin puntos de anclaje ubicada al comienzo de la calle Betis, junto al acceso al aparcamiento público.

CARTEL DE LA VELÁ DE TRIANA

El cartel oficial de la Velá de Santa Ana 2026 es obra de la artista María Tapia. Se trata de una pieza en acrílico sobre lino de 64,5 por 81 centímetros que propone una visión contemporánea y festiva del barrio de Triana con un abanico como elemento central, en el que no faltan las casetas junto al muro de la calle Betis, el puente de Triana, la cucaña y una serie de guiños a la tradición alfarera del barrio.

El cartel despliega en el abanico una panorámica del barrio en la que destacan el puente de Triana engalanado con farolillos, la capillita del Carmen y las escaleras que dan acceso a la calle Betis, repletas de casetas. Resalta también la torre de la parroquia de Santa Ana, escenario de los cultos en honor a la Santa, acompañada de las bengalas que simbolizan los gozos de su onomástica.

La primera varilla del abanico "aparece intencionadamente separada del resto" para evocar la tradicional cucaña enjabonada, "con un joven tambaleante que celebra haber alcanzado la bandera y otro que se lanza al río para intentarlo de nuevo, en un guiño al espíritu lúdico de la Velá", tal como reconocía la artista el día de la presentación de la obra.

La gama cromática se inspira directamente en los lebrillos de cerámica típicos de Triana, con predominio del azul cobalto, el verde cobre y el amarillo antimonio, "en un lenguaje pictórico fresco y espontáneo, basado en manchas y trazos sueltos que remiten a la tradición alfarera del barrio".

DISPOSITIVOS DE AUTOBUSES Y LIMPIEZA

Tussam mantendrá el dispositivo de las líneas que prestan servicio al barrio de Triana y que facilitan el acceso a su Velá, como son las transversales 5 y 6, las circulares C1, C2, C3 y C4, y las radiales 40 y 43. La línea 43 no verá alterado su recorrido, ya que éste está condicionado actualmente por las obras que se están realizando en la calle Castilla.

Por su parte, Lipasam también desarrollará un programa especial de limpieza para la Velá que compuesto por 82 trabajadores, entre los que se incluye el servicio de inspección, y 38 vehículos para dar cobertura a esta celebración.

Además, también se mantendrá el dispositivo de limpieza en el área de influencia que alcanza hasta zonas de Los Remedios, como Asunción, Plaza de Cuba y República Argentina.

MÁS ACTIVIDADES CULTURALES

La programación cultural comenzó el 14 de julio con la exposición fotográfica 'Triana y su gente, retrato de un barrio', del fotógrafo Juan Romero Prieto, que permanecerá abierta hasta el 31 de julio en el Centro Cívico Las Columnas. Los días 15 y 16 de julio, el Colegio San Jacinto fue escenario de un corral de comedias.

Además, el día 16 se celebró el encuentro cultural 'De la Pasión a la Velá: la palabra compartida', en el salón de actos de la Casa Hermandad de la Estrella, con la participación de José María Rubio Rubio y José Antonio Rodríguez Benítez, pregoneros de la Semana Santa de Sevilla y de la Velá de Santa Ana, respectivamente.

Las primeras jornadas incluyeron también algunas de las tradiciones más arraigadas del barrio, como la procesión de la Virgen del Carmen, el 17 de julio; un torneo de petanca y el descubrimiento de una cerámica en la Escalerilla del Tagüa, así como el acuatlón en el entorno del Altozano y el río Guadalquivir, este domingo.