El Comité de Alerta de Salud de Sevilla no propone ningún cierre y todos los distritos quedan en nivel dos

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, reunido este miércoles, no ha propuesto restricciones de cierre perimetral y de la actividad comercial no esencial para ningún municipio de la provincia de Sevilla, dados los datos actualizados de la incidencia del virus. Si bien en Sevilla El Ronquillo sí supera la barrera de los mil casos confirmados de contagio por Covid-19 por cada 100.000 habitantes en la acumulación de los últimos 14 días, su tasa local de 1.307,2 casos deriva de 18 contagios en los últimos 14 días al contar con sólo 1.377 habitantes, extremo que lo libra de limitaciones.

Recordemos que el miércoles de la semana pasada, el Comité determinaba mantener la restricción de cierre perimetral y de la actividad comercial no esencial que ya pesaba en Cantillana y Herrera, al superar ese día ambas localidades la barrera de los mil casos confirmados de contagio por Covid-19 por cada 100.000 habitantes en la acumulación de los últimos 14 días, una medida avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

No obstante, el viernes, coincidiendo con la formalización del aval del TSJA, la Consejería de Salud señalaba que la tasa local de incidencia de Herrera había bajado ya a 912,7 casos de contagio por cada 100.000 personas en la acumulación de 14 días.

A tal efecto, la Administración andaluza exponía que según acuerdo del Comité de Alerta de Salud, "si en el momento en que se efectuase la ratificación judicial de la orden de medidas de cierre perimetral no hubiera razones epidemiológicas para adoptar tales medidas, las citadas órdenes no serían objeto de publicidad oficial, no produciendo efectos", por lo que decidía no mantener las restricciones en Herrera.

Ya este miércoles, Cantillana arroja una tasa local de incidencia del virus de 596,1 casos de contagio por cada 100.000 personas en la acumulación de los últimos 14 días, por debajo de la barrera de los mil casos, sólo superada en la provincia de Sevilla por El Ronquillo, exonerado de limitaciones por su reducida población. En concreto, El Ronquillo arroja una tasa local de 1.307,2 casos que deriva de 18 contagios en los últimos 14 días al contar con sólo 1.377 habitantes. Dado el caso, el Comité no ha propuesto ninguna medida restrictiva.

En cuanto a los niveles de alerta por distritos sanitarios, los distritos Aljarafe, Sevilla y Sevilla Sur siguen en el nivel dos y los de Sevilla Este y Sevilla Norte bajan del nivel tres al dos. Empero, en el distrito Norte, Cantillana permanece aún en el nivel cuatro grado dos según ratificación judicial hasta las 00,00 horas del próximo 3 de julio, que pasará al nivel dos correspondiente a su distrito".