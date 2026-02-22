Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla acampa en Puerta de Jerez este lunes por privatización servicio limpieza

Manifestación convocada por los sindicatos contra la propuesta del Ayuntamiento para la externalización del servicio de limpieza municipal. A 19 de febrero del 2026 en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que iniciará una acampada en la Puerta de Jerez como "medida de presión ante la decisión del Gobierno municipal de privatizar el Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos".

Según ha indicado el Comité en una nota, la protesta estaba prevista inicialmente hasta el 11 de marzo, pero han advertido que "podrá prorrogarse en función de la evolución del conflicto y de la respuesta del alcalde a las demandas de la plantilla".

En esta línea, el Comité ha considerado que la privatización del servicio supone un "riesgo directo" para el empleo público y para la calidad de un "servicio esencial vinculado a la salud y a la educación en la ciudad".

Por estos motivos, han apuntado que la representación de los trabajadores exige la "retirada inmediata" del proceso de privatización y la apertura de un "diálogo real" que garantice el mantenimiento del carácter público del servicio.

En relación, el Comité de Empresa ha indicado que, de no producirse una rectificación, las movilizaciones se incrementarán en frecuencia e intensidad en las próximas semanas.

En concreto, las acciones previstas podrían afectar al normal desarrollo de las próximas fiestas primaverales, en un momento "de especial relevancia" para la ciudad.

"La plantilla está decidida a defender el servicio público con todos los instrumentos a su alcance", han señalado desde el Comité, que insisten en que la responsabilidad de evitar una escalada del conflicto recae en el Gobierno municipal.

En suma, el comité ha añadido que la acampada en Puerta de Jerez marcará el inicio de una nueva fase de movilizaciones que se mantendrán hasta que se paralice el proceso de privatización.