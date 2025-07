El comité de empresa de la Delegación de Igualdad en Sevilla advierte de falta de personal para cubrir las vacaciones

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha advertido de la falta de personal de cara a la cobertura de vacaciones de la plantilla de los centros adscritos en Sevilla, "por una deficiente gestión de la Bolsa Única Común, que resulta ineficaz para realizar los llamamientos de las sustituciones en tiempo y forma".

En un comunicado, el comité avisa que como consecuencia de ello "no se pueden tramitar las contrataciones, al no disponer de cobertura para las vacaciones, vacantes o Incapacidad Temporal (IT), que son necesarias para el buen funcionamiento de los centros".

En el caso de las vacaciones, denuncia los representantes de los trabajadores, "se están denegando y/o aplazando las solicitudes", una incertidumbre que "no solo afecta a la conciliación familiar sino al desgaste profesional que supone para los trabajadores no disfrutar del merecido descanso anual".

En el comunicado, el comité destaca que la selección del personal laboral temporal "no es ágil", lo que conlleva a una "debacle" en la organización interna en los centros de trabajo, "anulando directamente los permisos de libranza, sobrecargando y estresando asistencialmente al resto de personal de la categoría a cubrir".

Por último, desde el comité subrayan el hecho de que muchos de estos centros prestan servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año, con atención directa de su personal a una población vulnerable "que requiere mas atención, protección y cuidados". Al respecto, "la falta de personal en los turnos de trabajo, merman la calidad del servicio, provocan situaciones de riesgo y alteran el bienestar que se prestan en nuestros centros".