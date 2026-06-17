Concedida la licencia de obra para que el museo de la cabalgata de Sevilla se ubique en la nave central de Santa Bárbara

Puerta de acceso a la nave donde se ubicará la nueva sede de la Cabalgata - ATENEO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha concedido la licencia de obra al proyecto de rehabilitación de la nave central que queda en pie en la parcela donde se ubicaban las antiguas naves de Santa Bárbara, junto a la Real Fábrica de Artillería, para ubicar la sede de la Cabalgata.

Según ha detallado el Ateneo en una nota de prensa, en este espacio de San Bernardo, cuya primera piedra prevén se coloque en septiembre, la institución guardará y montará las carrozas cada año, además, se plantea que este espacio en el futuro albergue un museo de la Cabalgata.

Tal y como se anunció en enero de 2025, el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con Grupo ABU, le cedió al Ateneo de Sevilla esta nave para convertirla en una sede definitiva de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla.

De esta manera, el Ateneo, conforme a la ordenanza vigente, solicitó la cesión de un inmueble para un proyecto de interés social a la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, que planteó a la Dirección General de Patrimonio la cesión de dicha nave, de 4.489 metros cuadrados y le fue concedido el espacio.

Se trata del antiguo taller de montaje de la Fábrica de Artillería Santa Bárbara y que se incluye en los terrenos donde ABU está levantando las dos fases de Residencial en Artillería, que cuenta con un grado de protección C.

Grupo ABU, en virtud a lo pactado en el proyecto de reparcelación con la Gerencia de Urbanismo, deberá acometer las obras de seguridad y salubridad necesarias en la nave a fin de que pueda ser recepcionada por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, antes de la cesión al Ateneo. Estos trabajos se llevarán a cabo de forma simultánea a la ejecución de la urbanización de la parcela.

DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL DEL PROYECTO

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente del Ateneo, Emilio Boja, firmaron entonces el protocolo de declaración de interés general del proyecto de esta Fiesta Mayor de la ciudad y se trata de una cesión durante 75 años de este espacio que fue construido en 1916.

Asimismo, la entrega de esta nave al Ateneo de Sevilla es una concesión demanial, directa y gratuita por parte del Ayuntamiento de Sevilla y se trata de un proyecto de interés general, ya que la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla es "uno de los atractivos culturales y festivos que revoluciona la ciudad cada 5 de enero y un referente a nivel internacional".

El acto de la firma ha tenido lugar en la propia nave de Artillería con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente de la Ateneo, Emilio Boja y el presidente del Grupo ABU, Jesús Vera. En él, el primer edil ha indicado que "el gobierno municipal ha dado el primer paso para que esta nave de Artillería se convierta en la casa permanente de la Cabalgata de los Reyes Magos".

Por su parte, el presidente del Ateneo, Emilio Boja ha mostrado su "satisfacción" por este "importante avance" y ha destacado el valor histórico que tendrá para la institución la futura sede de la Cabalgata de Reyes Magos. "Estamos muy orgullosos y felices por este avance", ha señalado.

Yendo al detalle, la nave del taller de montajes será convertida en almacén y taller de montaje de las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos.

Este nuevo uso requiere especial atención a las necesidades espaciales y funcionales en lo relativo a los accesos, dimensiones de los huecos y condiciones de circulación interior; con el objetivo de facilitar las maniobras de entrada, salida y movimiento de las carrozas, así como las labores de montaje, mantenimiento y almacenamiento necesarias para el desarrollo de esta actividad.

A la vez que las actuaciones se plantean desde criterios de mínima intervención y respeto a la configuración y al carácter original del inmueble, se propone que, en una segunda fase las cuatro primeras crujías contadas desde la fachada norte se destinen a exposiciones, actividades culturales y eventos diversos, favoreciendo así la activación temporal del espacio sin comprometer su carácter ni su integridad arquitectónica.

Al igual que la nave auxiliar sur, que albergará los usos auxiliares asociados a la nave principal, tales como aseos, vestuarios, salas de trabajo, espacios administrativos y almacenes, entre otros.