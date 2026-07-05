Concentración este lunes en el Virgen del Rocío de Sevilla tras una nueva agresión a un vigilante en Urgencias

Archivo - Imagen de una campaña de tolerancia cero a las agresiones a sanitarios. - JUNTA - Archivo

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Satse Sevilla ha condenado la "grave agresión" contra un vigilante de seguridad en las Urgencias del Virgen del Rocío, agredido por varios familiares de un paciente. Como consecuencia de la agresión, según Satse, el profesional sufrió lesiones en la cabeza y la boca que precisaron asistencia sanitaria y puntos de sutura.

Se ha convocado concentración este lunes a las 10,00 horas en la puerta de Urgencias del Hospital General del Virgen del Rocío, según ha informado la central sindical en una nota de prensa. "Este nuevo episodio de violencia es absolutamente intolerable y pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad en los centros sanitarios".

Las agresiones no sólo afectan a la víctima directa, sino que "generan inseguridad y comprometen el normal desarrollo de la asistencia sanitaria", ha advertido Satse. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado recientemente que la Junta de Andalucía va a impulsar una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario. Será, ha asegurado Sanz, "la primera iniciativa parlamentaria que tramitaremos desde la Consejería cuando se inicie el periodo de sesiones".

"El objetivo es que permita una respuesta rápida, eficaz y de efecto disuasorio ante las agresiones a nuestros profesionales", ha subrayado. Tal y como ha detallado el consejero, la Ley "recogerá un régimen sancionador específico orientado a la protección de los profesionales contemplando la agresión verbal (insultos, vejaciones), amenazas, coacciones, agresión física y agresiones a través de medios digitales o redes sociales".