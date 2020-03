Concentración vecinal en demanda de "justicia" para la mujer asesinada el 1 de febrero en San Juan (Sevilla)

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 4 EUROPA PRESS)

La plaza de Blas Infante de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha sido este miércoles el escenario de una concentración vecinal, en demanda de "justicia" para la mujer de 34 años cuyo cadáver fue descubierto precisamente en dicho espacio la madrugada del pasado 1 de febrero con claros signos de violencia. Según denuncia la familia de la víctima, en el vecindario habría cundido el "miedo" a contar detalles que ayuden a esclarecer la autoría del crimen.

Aproximadamente 80 vecinos de la localidad, ataviados con pancartas y fotocopias de una fotografía de la víctima del crimen, han participado en esta concentración promovida por la familia de la víctima, cuyo cadáver fue descubierto aquella madrugada junto un murete de la plaza de Blas Infante, muy cerca del barrio desfavorecido de Santa Isabel, más conocido como la Esquina del Gato y marcado por situaciones de marginalidad y delincuencia.

Mientras la Policía Nacional estaría trabajando en varias líneas de investigación, descartando no obstante que se trate de un crimen de violencia de género, según aclaraba el ya ex delegado del Gobierno en Andalucía Lucrecio Fernández, los vecinos han lamentado que las pesquisas policiales no hayan arrojado aún resultados concluyentes.

"TODOS SUELTOS POR FALTA DE PRUEBAS"

Ángeles, prima de la víctima del crimen, ha explicado a Europa Press que cada vez que los familiares de la misma acuden a la Policía Nacional a "preguntar" por la investigación, los agentes les trasladan que las diligencias "siguen bajo secreto de sumario". "Sí ha habido muchos detenidos e investigados y muchas declaraciones (ante los agentes), pero todos sueltos en la calle por falta de pruebas", ha precisado.

Esta prima de la víctima ha expuesto que la Policía Nacional "tiene pistas" sobre la autoría del crimen, lo que le ha llevado a "presionar a los vecinos de San Juan para que colaboren con la Policía y con la justicia, acudan como testigos protegidos y den su declaración" en el caso de conocer detalles sobre lo acontecido.

Al respecto, esta mujer ha señalado que la plaza de Blas Infante, donde fue perpetrado el crimen, está "rodeada de bloques de pisos de varias plantas, casas y comercios", con lo que "alguien a las cinco de la madrugada tuvo que escuchar los golpes aplastando ese cráneo con una alcantarilla". "Creo que tienen miedo", ha concluido Ángeles respecto a los vecinos que, hipotéticamente, conocerían detalles sobre el crimen.