Concierto solidario en el Maestranza de Sevilla para construir un puente con la juventud valenciana afectada por la dana

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha construido este domingo otro puente de solidaridad, como el que cruzaron miles de voluntarios para paliar los efectos de la dana, con el concierto organizado por Ayuda en Acción, en colaboración con la Junta de Andalucía y la RTVA, que tenía como objetivo recaudar fondos que permitan continuar el apoyo que están dando a más de 400 jóvenes afectados, durante dos años más, en centros educativos de la Comunidad Valenciana.

Con ese objetivo, el maestro Andrés Salado ha dirigido este sábado en el Auditorio Nacional de Madrid, y el domingo en el foso sevillano, a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, con un programa de unión entre la música latina y la europea "que ha puesto a prueba el talento de los jóvenes músicos costarricenses", que han conocido por primera vez Sevilla, detalla la ONG en una nota de prensa.

"Son jóvenes que llevan muchos años dedicando su vida para poder mostrar su trabajo a los demás. Y de jóvenes de Costa Rica a los jóvenes que han sufrido los efectos de la dana me parece fantástico que la propia juventud ayude a los jóvenes que lo necesitan. Es un gesto muy bonito", opinaba el director antes de colocarse junto al atril.

Desde el escenario, Salado ha hablado "de pasión y de amor". "El amor se comunica como nada a través de la música y va directo al corazón", ha proclamado. "La música es un lenguaje universal, pero esta noche suena con un acento muy especial: el de la esperanza. Sevilla ha demostrado que la solidaridad y la esperanza también pueden escucharse y sentirse en cada nota. Y estamos sembrando esperanza", ha expresado.

El director se ha mostrado "muy orgulloso" de ser embajador global de Ayuda en Acción, y satisfecho por su visita a Sevilla, "una ciudad que ha formado parte de mi vida y miformación". La última vez que se subió al escenario del Maestranza para dirigir a la ROSS fue otro 9 de noviembre, pero de 2019. Desde entonces, Salgado ha asumido la dirección de la Orquesta de Extremadura y desde este año dirige la Orquesta Sinfónica del Vallés y es director titular y artístico de la Orquesta Nacional de Costa Rica, que acaba de cumplir 85 años de vida.

En lo que respecta a la programación, los músicos interpretaron 'Arenal 1968', de Alejandro Acuña, "na pieza que evoca la tragedia y la resiliencia tras la erupción del volcán Arenal", y 'Cuatro elementos, concierto para marimba' de Bernardo Quesada, "una celebración de los elementos naturales y de la identidad latinoamericana".

La segunda parte fue "toda una metáfora de reconstrucción y belleza después de la adversidad", 'Cuadros de una exposición', de Modest Mussorgsky, y un "colofón apoteósico" con 'La gran puerta de Kiev', "uno de los finales más espectaculares y épicos de la historia del sinfonismo de la música clásica, que puso en pie al Maestranza al ritmo de palmas que solo regala Sevilla".

TRANSFORMAR EL DOLOR EN ACCIÓN

"Este concierto nace de una herida reciente: la dana que hace poco más de un año golpeó con fuerza a España, y muy especialmente a la Comunidad Valenciana. De aquella emergencia surgió también el compromiso de transformar el dolor en acción y la pérdida en futuro".

De este modo, un año después, "seguimos junto a las familias, los jóvenes y los equipos docentes --algunos presentes esta noche--, acompañándolos en el camino de la reconstrucción. A todos ellos, nuestro abrazo más sincero", ha expresado Rafael Dezcallar, presidente de Ayuda en Acción.

La recaudación obtenida en los conciertos Sevilla y Madrid se destinará íntegramente al programa 'Impulsa' de Ayuda en Acción, que desde hace un año acompaña a estudiantes de institutos de Aldaia, Alfafar, Alaquàs, Castellar y Picanya, ofreciendo apoyo educativo, emocional y económico para que ningún joven abandone sus estudios.

Al concierto del Maestranza han acudido representantes del Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación, la Junta de Andalucía y de algunas de las principales entidades sociales y empresariales.