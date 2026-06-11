Concluye la remodelación de la Puerta de la Barqueta en Sevilla con la colocación de la estatua de Curro

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (2d), junto a la nueva estatua de Curro, colocada en la Puerta de la Barqueta - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha concluido la reurbanización integral de la Puerta de la Barqueta, con la colocación de una estatua de la mascota de la Exposición Universal de 1992, Curro, como culmen a la renovación acometida sobre 5.000 metros cuadrados de espacio público y una inversión de 500.000 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación ha incluido la renovación integral del pavimento, la plantación de 38 nuevos árboles, la instalación de una nueva red de alumbrado y nuevo mobiliario urbano y la eliminación del aparcamiento indiscriminado, además de mayor acceso peatonal.

En esta línea, el alcalde, José Luis Sanz, ha afirmado que "la vuelta de Curro a la Cartuja" es "una de las recuperaciones más simbólicas" de esta intervención, propiciada a petición de la Delegación de Turismo y de la Asociación Legado Expo.

La escultura del "icónico" personaje ha sido instalada en uno de los nuevos bancos de la Puerta de la Barqueta, "rindiendo así homenaje a la mascota más querida de nuestra historia reciente". "Curro espera ahora sentado en su banco a que sevillanos y visitantes se fotografíen junto a él", ha indicado Sanz.

Además, la intervención en la Puerta de la Barqueta ha recuperado las dos fuentes ornamentales construidas para la Expo 92, que llevaban años en desuso y el mural 'Verbo América', del artista chileno Roberto Matta, que preside este espacio desde la Exposición Universal y que acumulaba 16 años sin restauración, además de los "graves" daños causados por el temporal de marzo de 2025.

El paño izquierdo ha sido restaurado íntegramente, mientras que para el derecho, que presenta mayores daños, se ha colocado de forma provisional una lona microperforada con una reproducción de la obra mientras el Consistorio pone en marcha un proyecto de restauración específico para este paño.

Asimismo, la administración local está ultimando el proyecto para acometer la restauración integral del Puente de la Barqueta, construido entre 1989 y 1992 para permitir el acceso al recinto de la Expo. Los trabajos incluirán la renovación completa de la pintura, la revisión del tablero y los tensores, la reparación de la barandilla, la renovación del alumbrado y el asfaltado.