Archivo - Un cartel durante una manifestación estudiantil contra el bullying. Archivo. - David de Haro - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Sevilla ha condenado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a indemnizar con 8.695,86 euros más los intereses legales a la familia de un alumno diagnosticado con Síndrome de Asperger que sufría acoso escolar, al considerar que el centro "tenía conocimiento" de la situación y "especial vulnerabilidad" del chico sin tomar medidas al respecto.

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, este joven había sido diagnosticado con Síndrome de Asperger antes de su cambio escolar de primaria a secundaria, por lo que se emitió un informe de evaluación psicopedagógica en el que se advertía que el acoso suele ser un problema "frecuente" para estos alumnos al ser considerados "distintos", entre otros asuntos.

Los padres, una vez el menor ingresó en el centro en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y tras detectar "vejaciones y humillaciones" relacionadas con acoso escolar, emitieron un comunicado al mismo en el que expusieron estos hechos.

Entre ellos, diversas situaciones "angustiantes" relacionadas con 'bullying' que lo llevaron a acudir a un centro médico. Es más, llegó a sufrir una agresión física por la que tuvo que ser asistido e incluso guardar reposo durante varios días.

No obstante, la jefa de estudios del instituto remitió un comunicado en el que informó de que las diversas situaciones atravesadas por el menor "no cumplían" con las características definidas por la Consejería de Educación compatibles con acoso escolar y reseñó la "satisfacción" mostrada por los progenitores "por el buen trato" a su hijo, así como que "nunca" hasta ese momento se había "referido cualquier problema".

La familia del chico, a consecuencia y tras solicitar incluso un cambio extraordinario de centro, interpuso una demanda en la que reclamaba la responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía y pedía 8.095,86 euros por los perjuicios ocasionados.

En la resolución, el tribunal toma por probado que el colegio "tenía perfecto conocimiento de que el menor presentaba Síndrome de Asperger y que por eso requería un plus de protección dada su mayor vulnerabilidad al no tener las mismas habilidades sociales".

"Es muy difícil que un TEA verbalice estos comportamientos de inicio", por lo que "cuando el menor manifestó" que estas situaciones habían tenido lugar, el centro "tenía que haber adoptado medidas, al menos iniciar el Protocolo de Acoso independientemente del resultado del mismo" dado que el chico "había verbalizado humillaciones y vejaciones desde hacía más de un año".

"No hubo una actuación conjunta y coordinada por parte del centro con las psicólogas que trataban al menor", esgrime el escrito, misma vez que destaca que "el centro no adoptó ninguna medida cautelar ni se produjeron cambios en los grupos" y que el IES "debería haber comunicado a la Inspección Educativa lo que venía ocurriendo".

Por ello, por los perjuicios ocasionados y el tratamiento psicológico aparejado, la Administración deberá indemnizar a la familia con 8.695,86 euros.

Al respecto de este asunto y preguntadas por esta agencia, fuentes de la Junta han indicado que la sensibilización de los profesionales de los centros educativos y de la administración educativa con esta "lacra social" es "absoluta".

Esto, "más allá de que pueda existir discrepancias con las familias en algunas situaciones, e incluso errores que den pie a una sentencia en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo, que no puede poner en cuestión todo el sistema ni todas las decisiones que se adopten ante situaciones complejas", han aseverado.

Según datos de la Junta, si en el curso 21-22 se abrieron en Andalucía 1.377 protocolos por presunto acoso, en el 24-25 fueron un total de 3.195, es decir, un 132% más, dado que la apertura del protocolo, "más allá de que finalmente se constate o no, supone una medida de protección, control y seguridad para las víctimas".