Condenado a cinco años de cárcel por acuchillar a dos personas que le recriminaron discutir con su pareja

Actualizado 27/09/2019 12:10:33 CET

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cinco años de prisión a F.M.R. por acuchillar a dos personas que le recriminaron que discutiera con su pareja así como de lesionar con la misma arma blanca a dos policías que intervinieron posteriormente a las afueras de un bar en Sevilla.

Según han indicado fuentes del caso a Europa Press, el tribunal ha dictado sentencia 'in voce' tras reconocer el acusado los hechos y haber llegado las partes personadas --Fiscalía, defensa y acusación particular-- a un acuerdo de conformidad, por lo que el fallo es firme y no puede ser recurrido.

De esta manera, al encausado se le impondrá una pena de dos años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, una pena de dos años de cárcel por un delito de lesiones con instrumento peligroso así como seis meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad.

Igualmente, a F.M.R., a quien le concurre la circunstancia atenuante de drogadicción, le han impuesto dos multas de un mes con cuota diaria de seis euros --360 euros en total-- por dos delitos leves de lesiones y la obligación de abonar una indemnización de 10.000 euros.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de 15 años y tres meses de prisión al atribuirle, al ahora condenado, dos delitos de homicidio en grado de tentativa, por los que pedía una pena de 14 años de prisión y la medida de comunicarse y acercarse a las víctimas a menos de 200 metros durante diez años, un delito de atentado a la autoridad, por el que solicitaba una pena de un año y tres meses de cárcel, así como dos delitos leves de lesiones, por el que le reclamaba, por cada uno, una multa de 40 días con cuota diaria de seis euros (240 euros) con 20 días de privación de libertad en caso de impago.

LOS HECHOS

En la exposición de los hechos del escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que, sobre las 17,20 horas del 16 de noviembre de 2015, el acusado se hallaba en el interior de un bar en la avenida de Hytasa de Sevilla capital en compañía de su pareja sentimental con quien comenzó una discusión que se prolongó fuera del establecimiento.

La Fiscalía continúa indicando que "como quiera que el acusado se mostraba en actitud agresiva con su pareja" dos personas que circulaban por la misma calle se apearon del coche al presenciar esa conducta y se dirigieron al acusado "con el fin de evitar la agresión de que pudiera ser víctima su pareja".

Así, una de estas dos personas le recriminó su actitud "echándole en cara el valor que tenía de pegarle a una mujer", momento en el cual el procesado le propinó "un fuerte puñetazo en la boca", para, acto seguido, introducirse en el bar y salir con "sendos cuchillos", añade el Ministerio Público que expone que F.M.R. "con intención de acabar con su vida" se fue hacia una de estas dos personas para lanzarle una cuchillada con dirección al cuello "que no llegó a alcanzarle al protegerse aquél con el brazo, donde sí recibió el golpe que le causó una herida incisa en el antebrazo" y que dejó cicatriz.

Acto seguido, tal y como prosigue la Fiscalía su escrito, con "idéntica" intención de acabar con su vida, se dirigió hacia la otra persona y le asestó "sendas cuchilladas" que le causaron heridas en el tórax y el cuello.

Posteriormente, hicieron acto de presencia efectivos de la Policía Nacional que tras apreciar las lesiones en ambas personas y viendo que el procesado "no sólo no deponía su actitud hostil hacia ellos sino que incluso se introducía nuevamente en el bar y cogía otro cuchillo", trataron de tranquilizarlo si bien, finalmente, se abalanzó de nuevo a las víctimas "al tiempo que gritaba 'os voy a matar'".

Por ello, añade la Fiscalía, los agentes optaron por reducirlo, momento en que el procesado, "con claro desprecio por el principio de autoridad que lo agentes representan", trató de evitar su detención de forma "sumamente" violenta tratando de zafarse de los agentes mediante "empujones, patadas, puñetazos e incluso mordiscos" siendo precisos "hasta seis agentes para poder reducirlo". A consecuencia de estos actos, dos policías fueron heridos con contusiones en la muñeca y en la rodilla